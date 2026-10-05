Festival de nouveautés au Mondial de l’Auto 2026

Et si le Mondial de l’Auto était en passe de redevenir un salon majeur ? Après une cuvée 2022 quelque peu boudée par les constructeurs européens et un millésime 2024 déjà nettement plus réussi, l’édition 2026 pourrait bien replacer le salon parisien sur le devant de la scène.

Et pour cause, plus de 60 marques automobiles ont confirmé leur présence à cette 91e édition qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles. Une progression spectaculaire puisque l’événement n’avait réuni que 20 marques en 2022 et 48 en 2024.

À l’exception de BMW‑Mini, Toyota et Nissan, tous les grands constructeurs occidentaux seront présents à Paris. Stellantis reviendra en force avec huit marques (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot), contre seulement quatre en 2024.

Absentes du salon parisien depuis 2014, Mercedes‑Benz, Smart et Volvo feront leur grand retour, à l’image de Ford qui a également confirmé sa présence. Le groupe Volkswagen fera aussi le déplacement avec Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra et Volkswagen VU, tandis que les deux marques sud‑coréennes Hyundai et Kia tiendront également un stand sur le salon, tout comme Honda et Subaru.

Sans grande surprise, les marques chinoises seront aussi bien représentées. Elles seront près de 20 à Paris, contre 9 lors de la précédente édition. Il y aura notamment Aito, BYD, Denza, Changan, Chery, Dongfeng, GAC, Geely Auto, Li Auto, Lynk & Co, Maxus, Omoda, Jaecoo, XPeng ou encore Zeekr.

Tous les constructeurs viendront d’ailleurs avec leur lot de nouveautés. Le Journal de l’Automobile a ainsi dressé une liste non exhaustive des modèles qui seront présentés au Mondial de l’Auto 2026.

Alfa Romeo

La marque italienne Alfa Romeo sera bel et bien présente au Mondial de l’Auto 2026. Restée sans vraies nouveautés depuis l’arrivée du Junior en 2024, si l’on exclut le lancement du Tonale restylé en début d’année 2026, elle prévoit tout de même de présenter un concept inédit sur son stand situé dans le hall 4. Si très peu d’informations ont été communiquées à son sujet, le constructeur a toutefois précisé dans un communiqué qu’il préfigurera un véhicule que "tous les Alfistes attendaient depuis longtemps".

Alpine

Alpine sera également de la partie. La marque au A fléché entend profiter du Mondial de l’Auto pour présenter sa gamme composée de l’A290, l’A390 et l’A110, dont la production s’est arrêtée en juin dernier. Le constructeur français prépare toutefois déjà sa remplaçante, attendue en 2027 dans sa version 100 % électrique. Présentée au Festival of Speed de Goodwood, en Angleterre, sous la forme d’un mulet baptisé A110 Future, elle devrait être dévoilée sous cette même forme à Paris, bien qu’Alpine devrait exposer une sculpture évoquant le dessin de sa future sportive.

Audi

L’A2 e‑tron sera la star du stand Audi au Mondial de l’Auto 2026. Ressuscitée dans une version 100 % électrique, la compacte allemande sera exposée aux côtés d’autres nouveautés, telles que le Q4 e‑tron restylé, la troisième génération du Q7 ou encore l’A3 Sportback qui bénéficie d’un nouvel intérieur pour fêter ses 30 ans. Enfin, le constructeur présentera également sa nouvelle RS5, le premier modèle hybride rechargeable d’Audi Sport.

BYD/Denza

BYD et Denza seront bien au rendez‑vous du Mondial de l’Auto 2026. Pour l’occasion, la marque BYD disposera d’un stand de 1 000 m² situé dans le hall 6, où elle exposera ses dernières nouveautés, à l’image de l’Atto 2 DM‑i, de l’Atto 3 Evo ou encore de la Dolphin G DM‑i. Mais l’édition 2026 du salon sera également marquée par la première participation de Denza. La marque premium de BYD présentera donc pour la première fois au public français ses quatre modèles phares : le Z9GT, un shooting brake de 1 156 ch, le D9 DM‑i, un monospace hybride rechargeable, le Bao 5, un SUV hybride rechargeable tout‑terrain ou encore la Z, une supercar 100 % électrique.

Chery

Depuis le 1er septembre 2026, le constructeur Chery a commencé ses activités sur le marché français avec trois SUV hybrides. La marque chinoise les exposera tous sur son stand situé dans le hall 4. Les visiteurs pourront donc y découvrir le Tiggo 4 Hybrid, un SUV long de 4,32 m, le Tiggo 7, un C‑SUV de 4,55 m disponible en hybride non rechargeable et en hybride rechargeable ou encore le Tiggo 8 PHEV, qui se distingue par ses 4,72 m de long et sa configuration à sept places.

Citroën

Ce sera sans aucun doute LA star du Mondial de l’Auto 2026. Sur son stand situé dans le hall 4, Citroën présentera un concept car inspiré de son iconique 2CV. Il s’agira d'une réinterprétation moderne et 100 % électrique du célèbre modèle, comme annoncé lors du plan FaSTLAne 2030 de Stellantis. Le modèle de série est annoncé pour 2028. Il devrait être fabriqué dans l'usine italienne de Pomigliano d'Arco, avec son équivalent chez Fiat. Son prix devrait être inférieur à 15 000 euros en entrée de gamme.

Dacia

En 2024, Dacia a fait du Bigster l’une des nouveautés majeures du Mondial de l’Auto. Pour l’édition 2026, ce sera au tour de la deuxième génération de la Spring d’être aux avant‑postes. Disponible à la commande depuis le 8 septembre 2026, la citadine 100 % électrique, cousine technique de la Renault Twingo E‑Tech, y fera en effet sa première apparition publique, aux côtés du Dacia Striker, l’autre grosse nouveauté de la marque.

DS Automobiles

Attendu dans les concessions françaises au mois d’octobre, le DS N° 7 prendra son premier bain de foule à Paris. Le SUV de la marque premium française, désormais disponible en 100 % électrique et en micro-hybride, aura pour mission de séduire les visiteurs du salon afin de conserver son statut de best‑seller. A l’image des autres marques de Stellantis, DS Automobiles va dévoiler un concept car qui donnera une vision sur l'avenir stylistique de la marque.

Fiat

Fiat profitera du Mondial de l’Auto pour mettre en avant le renouvellement de sa gamme. Mais les regards seront sûrement tournés vers les nouveaux Grizzly et Grizzly Fastback, deux cousins techniques des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera. Présentés pour la première fois à Paris, les deux modèles doivent permettre à Fiat d’élargir son offre au‑delà de ses modèles historiques et de poursuivre son offensive sur le marché européen. Deux concept cars sont aussi programmés. Le premier préfigure la remplaçante de la petite Panda, qui devrait partager sa base technique avec la future Citroën 2CV.

GAC

Arrivé sur le marché français en septembre 2026 avec sa marque Aion, le constructeur chinois GAC souhaite miser sur le salon parisien pour accroître sa notoriété. Il exposera les deux premiers modèles de sa gamme : les Aion UT et V, une compacte et un C‑SUV 100 % électriques. Ces deux véhicules ne sont que le début d’un vaste plan produits puisque GAC prévoit de lancer douze modèles électriques et hybrides en France d’ici à 2030.

Geely

Après avoir commencé à développer sa présence en Europe avec les E5 et Starray, Geely Auto profitera du Mondial pour poursuivre son offensive avec l’E2. Cette nouvelle proposition électrique doit permettre au constructeur chinois d’investir le segment des citadines et d’élargir progressivement sa gamme jusqu’ici davantage orientée vers les SUV électrifiés.

Honda

Honda sera également présent au Mondial de l’Auto avec sa gamme 100 % hybride. Sur un stand de 200 m², quatre modèles, principalement des séries spéciales ou limitées, seront ainsi exposés : la Prelude Advance, la nouvelle Civic Sport, le HR-V Sport et la Jazz Advance Sport. La Civic Sport se distinguera notamment par son nouveau coloris et son système S+ Shift, jusqu’alors réservée à la Prelude. Enfin, les visiteurs pourront aussi s'approcher de la monoplace Aston Martin Aramco de la saison 2026 de Formule 1, qui rappellera l’importance du sport automobile dans l’histoire de Honda.

Hyundai

Hyundai aura plusieurs nouveautés à faire découvrir au public français. La principale sera le Ioniq 3, un crossover 100 % électrique qui vient compléter la famille Ioniq avec une proposition plus accessible et plus compacte. La marque sud‑coréenne présentera également le nouveau Tucson, qui effectuera sa première européenne, ainsi que le Bayon, dévoilé en première mondiale. Enfin, Hyundai exposera une version utilitaire de son Staria 100 % électrique, une déclinaison destinée à élargir son offre auprès des professionnels.

Kia

Kia profitera du Mondial pour poursuivre l’élargissement de sa gamme avec deux nouveautés au profil très différent. Le Seltos, un SUV compact très proche du Niro, prendra ainsi son premier bain de foule en France. L’autre vedette sera le PV5, premier modèle de la gamme PBV de Kia, qui sera particulièrement scruté par les professionnels.

Lancia

Après avoir relancé l’Ypsilon, Lancia compte franchir une nouvelle étape dans sa reconquête du marché européen. La marque italienne présentera pour la première fois sur un salon majeur la Gamma, un crossover disponible à la fois en hybride et en 100 % électrique. Ce modèle revêt un enjeu majeur pour Lancia, dont les ventes en Europe restent, depuis le retour de la marque, nettement en deçà des ambitions fixées par Stellantis.

Leapmotor

Leapmotor sera l’une des marques chinoises à surveiller au Mondial. Le constructeur profitera de Paris pour présenter en première européenne la B03, une compacte électrique du segment B, ainsi que le B03X, son dérivé SUV. La B05, berline électrique du segment C, sera également de la partie.

Li Auto

Encore méconnue du grand public français, la marque chinoise Li Auto profitera du Mondial pour accroître sa visibilité dans l’Hexagone. Spécialisée dans les véhicules haut de gamme, elle exposera notamment son Li 6. Ce grand SUV 100 % électrique de 4,95 m de long doit permettre au constructeur d’investir le marché européen, après avoir construit sa réputation en Chine autour de grands modèles à vocation familiale. Pour accompagner ce véhicule, Li Auto présentera aussi le Li 8, un très grand SUV électrique positionné au‑dessus du Li 6, et le Li Mega, un grand monospace également à batterie.

Lucid

Pour Lucid, le salon parisien constituera une première. Le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme profitera de cette édition pour présenter sa berline Air et son SUV Gravity. Cette première participation intervient alors que Lucid prépare son lancement commercial en France avec le groupe Emil Frey.

Lynk & Co

Lynk & Co complétera son offensive européenne avec la présentation de la 07 GT, qui effectuera à Paris sa première européenne. Attendue en 2027, cette nouvelle proposition sera disponible en hybride rechargeable, contrairement à sa cousine de chez Zeekr, la 7GT, qui est quant à elle commercialisée en 100 % électrique.

Mercedes‑Benz

Mercedes‑Benz aura un programme particulièrement chargé au Mondial. La marque, qui fête ses 140 ans, présentera notamment son nouveau GLA, ainsi que la nouvelle Classe C électrique. Le constructeur allemand exposera également le GLE facelift et le VLE, son nouveau van électrique qui doit prendre le relais de l’EQV. Ces nouveautés seront accompagnées d’autres modèles récemment dévoilés, dont les nouveaux GLC et GLB, mais aussi de l’AMG GT 4 portes.

Omoda & Jaecoo

Après une arrivée très remarquée en France au printemps 2026, la marque Jaecoo, propriété du groupe Chery, exposera au Mondial de l’Auto ses deux modèles, les Jaecoo 5 et 7. Sa marque sœur, Omoda, fera de même avec les Omoda 7 et 9. Le stand partagé avec Chery accueillera également plusieurs nouveautés, dont des premières en France, à l’image du Jaecoo 8 ou encore des Omoda 4 et 5.

Opel

Opel ne viendra pas les mains vides à Paris. La marque allemande présentera aux visiteurs français la nouvelle Corsa GSE, déclinaison sportive de la citadine et cousine technique de la Peugeot e‑208 GTI. Elle profitera également du Mondial pour montrer la GSE 27FE, sa monoplace engagée dans la prochaine saison de formule E. Mais tous les regards des visiteurs seront sans doute braqués sur le nouveau concept car d’Opel, qui prend le nom de STX Concept. Sans préfigurer un modèle de série, il a néanmoins pour objectif de donner un aperçu de la vision de la marque pour ses futurs breaks, faisant ainsi référence à la prochaine génération de l’Astra Sports Tourer.

Peugeot

Peugeot entend mettre l’accent sur l’électrique et la sportivité au Mondial de l’Auto. La nouvelle e-208 GTI constituera l’une des principales attractions du stand, aux côtés de l’Hypercar 9X8 qui rappellera l’engagement de la marque au lion en compétition automobile. Peugeot devrait également dévoiler avec deux concept cars, dont une réinterprétation électrique de la 205 Turbo 16 des années 1980.

Renault

Renault profitera du Mondial pour montrer plusieurs évolutions importantes de sa gamme. La Megane E‑Tech restylée prendra son premier bain de foule, tandis que côté véhicules utilitaires, le nouveau Trafic E‑Tech Electric fera également sa première apparition en France. Enfin, le Losange exposera son show car Renault 8 Gordini Concept, une réinterprétation moderne de sa mythique sportive des années 1960.

Skoda

Skoda présentera deux nouveautés de sa gamme 100 % électrique. D’abord, l’Epiq, un petit SUV urbain à batterie, qui vient compléter l’offre de la marque par le bas et proposer une alternative plus compacte à l’Elroq. À l’autre extrémité, il y aura le Peaq, un grand SUV familial de 5,07 m pouvant accueillir jusqu’à sept passagers.

Smart

Smart reviendra aux sources au Mondial de Paris 2026. La marque y présentera, en effet, en première mondiale sa #2, héritière de l’iconique Fortwo. Préfigurée par un concept lors du salon de Pékin, cette minicitadine électrique promet une autonomie proche des 300 km et un prix de départ sous les 20 000 euros, selon nos informations.

Volkswagen

Volkswagen fera du Mondial de Paris une nouvelle étape de son offensive électrique. Le nouveau SUV ID. Cross prendra son premier bain de foule, quelques mois après la présentation de la version de série. Il sera accompagné de la citadine ID. Polo, appelée à jouer un rôle central dans la démocratisation de la gamme ID., et de l’ID.3 GTI, la déclinaison sportive de la compacte. Enfin, Volkswagen a choisi le salon parisien pour effectuer la première présentation de son nouvel ID.4, qui sera rebaptisé ID. Tiguan.

Volvo

Après douze ans d’absence, Volvo fera son grand retour dans les allées du Mondial. La marque suédoise placera naturellement son nouvel EX60 au centre de son exposition parisienne. Le SUV électrique, dont la commercialisation débute, sera exposé aux côtés de la nouvelle version hybride rechargeable du XC60, mais aussi des EC40 et EX40 restylés.

XPeng

XPeng poursuivra son offensive européenne avec deux nouveautés. Le L03, son nouveau SUV électrique situé à la limite entre les segments C et D, viendra élargir l’offre de la marque chinoise. Il sera accompagné du G9L, qui effectuera sa première européenne à Paris. Ce grand SUV électrique de 5,12 m est une version rallongée du G9, déjà commercialisé en France.

Zeekr

Arrivée en France en avril 2026, la marque chinoise Zeekr profitera également du Mondial pour présenter ses dernières nouveautés : la 7GT et le 9X. La première adopte une silhouette de shooting brake, tandis que le second est un très grand SUV de luxe hybride rechargeable de 897 ch. Les deux modèles seront visibles aux côtés des X, 7X et 001 dans le hall 5.2.