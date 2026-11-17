Maxus confie son développement réseau à Jean-Philippe Terrillon et Sébastien Lamidey

Publié le 17 novembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le développement réseau de Maxus Motors France est confié à Sébastien Lamidey pour la moitié ouest du pays, et à Jean-Philippe Terrillon pour la moitié est. L’ambition est de passer de 50 points de vente actuellement à 120 en 2029, notamment via le recrutement d’investisseurs venus de l’univers du poids lourd.

Maxus confie son développement réseau à Jean-Philippe Terrillon et Sébastien Lamidey. ©Maxus

Maxus Motors France revoit sa stratégie de développement réseau. Un domaine dans lequel il rencontre quelques difficultés. Le transfert de Julien Gautherot à la tête de Hongqi, importée comme Maxus par Car East France, est l’occasion pour la marque spécialisée dans les véhicules utilitaires légers de tenter une nouvelle approche. Antoine Maria, directeur général de Maxus Motors France, a décidé de scinder cette responsabilité. Deux directeurs du développement réseau sont nommés, Sébastien Lamidey pour la moitié ouest du pays, et Jean-Philippe Terrillon pour la moitié est. Leur feuille de route est claire. L’objectif de Maxus est de passer de 50 points de vente actuellement à 75 en 2027, 100 en 2028 puis 120 en 2029. La marque passera ainsi de 46 % de couverture du territoire à 100 % d’ici trois ans. Charge aux deux directeurs du développement réseau de recruter de nouveaux investisseurs. Maxus cible depuis ses débuts les distributeurs à fort ancrage local ainsi que les groupes en recherche de diversification sur le VUL. Depuis peu, les spécialistes de la distribution de poids lourds qui veulent étendre leur portefeuille sont également approchés. 5 000 ventes en 2029 Cette volonté de séduire le monde du PL éclaire sur le profil des deux recrues. Sébastien Lamidey et Jean-Philippe Terrillon viennent de cet univers. Le premier évoluait chez Alltrucks France en tant que responsable du développement national depuis 2016. Le second officiait en tant que directeur régional zone Nord pour le compte de Ford Trucks France, après avoir été responsable marketing et produit. "Nous doublons nos moyens de développement au moment où notre plan de croissance s'accélère. Sébastien et Jean-Philippe ont tous deux bâti des réseaux à partir d'une feuille presque blanche, et ils connaissent personnellement les décideurs de la distribution utilitaire et poids lourd. Tout investisseur qui s'interroge sur sa diversification a désormais un interlocuteur direct chez Maxus, dans sa région", souligne Antoine Maria, directeur général de Maxus Motors France. Ajoutons que ce développement réseau devra logiquement s’accompagner d’une accélération des ventes. De 2 000 unités en 2026, Maxus entend passer à 5 000 en 2029.

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