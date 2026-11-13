Essai Dacia Spring : nouvelle recette, mêmes ambitions

Pour sa deuxième génération, la Dacia Spring change profondément de recette. Désormais produite en Europe sur la même base que la Renault Twingo E-Tech, la petite citadine électrique entend néanmoins conserver son principal argument : un prix accessible, dorénavant renforcé par son éligibilité aux aides à l'achat.

Ouverte à la commande depuis le 8 septembre 2026, la Dacia Spring peut descendre jusqu'à 11 720 euros en cumulant les aides maximales. ©Thomas Cortesi

En 2021, la Dacia Spring avait ouvert la voie des petites électriques abordables. Mais en quelques années, le paysage automobile a bien changé. Privée des aides à l'achat en raison de sa fabrication en Chine et confrontée à l'arrivée de nouvelles concurrentes, la citadine à batterie a en effet progressivement perdu une partie de son avantage concurrentiel. Pour revenir dans la course, Dacia a donc décidé de revoir sa copie en profondeur.

La deuxième génération de la Spring change ainsi de plateforme, de lieu de production et de dimensions. Désormais assemblée dans l’usine de Novo Mesto, en Slovénie, sur les mêmes lignes que la Renault Twingo E-Tech, la citadine gagne en gabarit et en puissance, tout en retrouvant son éligibilité aux aides à l'achat. Le tout avec un prix d'appel maintenu sous la barre des 18 000 euros hors bonus. De quoi lui permettre de rester l'une des voitures 100 % électriques les plus accessibles du marché.

Mais au-delà de son positionnement tarifaire, la Spring joue également un rôle clé dans la stratégie d’électrification de Dacia. Premier modèle 100 % électrique du constructeur roumain, elle en est encore aujourd’hui l’unique représentante d’une marque qui accuse toujours un certain retard dans ce domaine. Depuis son lancement en 2021, la citadine a séduit 210 000 clients, dont 93 % découvraient la voiture électrique et 79 % venaient d'autres marques. Comme annoncé lors de la présentation du plan stratégique FutuREady, Dacia entend désormais élargir son offre avec quatre modèles 100 % électriques d'ici à 2030. La nouvelle Spring en constitue la première étape.

Plus aussi petite

La deuxième génération de la Dacia Spring conserve son format de citadine, mais change sensiblement de proportions. Avec 3,85 m de longueur et 1,74 m de largeur, elle gagne respectivement 15 et 18 cm par rapport à la précédente génération. Une évolution qui se ressent principalement à bord, avec une largeur aux épaules augmentée de 13 cm et un espace aux genoux en progression de 1,4 cm. Sa hauteur reste quant à elle inchangée, à 1,52 m. En revanche, le volume de coffre progresse et atteint désormais 337 l, tandis que plusieurs rangements supplémentaires prennent place dans l'habitacle. Un compartiment de 18 l, logé sous le capot et proposé en option, permet également de loger le câble de recharge.

Côté design, le style extérieur évolue lui aussi en profondeur. La silhouette adopte des lignes plus géométriques, avec des passages de roues marqués et des protections noires sur les boucliers. À l'avant comme à l'arrière, des bandeaux noirs relient les éléments lumineux, dont la signature reprend le motif du Dacia Link. La nouvelle Spring illustre également la philosophie du design utile chère à la marque, où chaque élément esthétique répond à une fonction. C'est notamment le cas de la signature lumineuse arrière, conçue selon un principe de réflexion. Seule sa partie supérieure est directement éclairée par des diffuseurs LED, tandis que la partie inférieure, inclinée à 45 degrés, renvoie la lumière pour créer un effet flottant. Une solution qui limite le nombre de composants tout en donnant du relief à la signature visuelle. Le même principe est d’ailleurs appliqué aux projecteurs avant.

À l'intérieur, la planche de bord est entièrement redessinée et privilégie les lignes horizontales pour renforcer la sensation d'espace et faciliter la lecture des informations. La qualité perçue reste toutefois assez sommaire, avec une prédominance de plastiques durs, en cohérence avec le positionnement tarifaire du modèle. La présentation est tout de même plus moderne puisque le conducteur dispose désormais d'un écran numérique de 7 pouces derrière le volant, tandis qu'un écran multimédia tactile de 10,1 pouces prend place au centre de la planche de bord. Mais sur la finition d’entrée de gamme, l’écran central disparaît au profit d’une approche plus simple et fonctionnelle. Dacia intègre ici le système "Media Control", qui permet de piloter les fonctions multimédias depuis un smartphone installé sur un support intégré à la planche de bord.

Jusqu’à 250 km d’autonomie

Reposant sur la plateforme RGEV Small du groupe Renault, la deuxième génération de la Dacia Spring partage donc sa base technique avec la Renault Twingo E-Tech. Sous le capot, elle abandonne ainsi les anciennes motorisations de 45 et 65 ch, au profit d'un moteur de 80 ch et 175 Nm de couple. Une puissance désormais unique sur l'ensemble de la gamme, qui permet à la citadine d'accélérer de 0 à 100 km/h en 12,1 secondes et d'atteindre 130 km/h en vitesse maximale. De quoi lui permettre de s'insérer plus facilement dans le trafic périurbain et de s'aventurer ponctuellement sur les grands axes, même si sa vocation reste avant tout urbaine. Associée à une batterie LFP de 27,5 kWh utiles, cette motorisation permet à la citadine électrique d’afficher jusqu'à 250 km d'autonomie en cycle mixte WLTP. Avec 1 212 kg au minimum sur la balance, la Spring conserve par ailleurs une masse contenue, qui contribue à limiter sa consommation annoncée à 12,7 kWh/100 km, selon la marque.

Côté recharge, la citadine reçoit de série un chargeur embarqué AC de 6,6 kW. Il faut alors compter 9 heures pour passer de 15 à 80 % sur une prise domestique, 5h40 sur une prise renforcée et 2h55 sur une wallbox de 7 kW. Pour les conducteurs ayant besoin de davantage de polyvalence, le "Pack Charge" proposé en option (pour 500 euros) ajoute un chargeur AC de 11 kW et une capacité de recharge rapide en courant continu jusqu'à 50 kW. La Spring peut alors récupérer 15 à 80 % de batterie en 28 minutes sur une borne rapide, contre 1h55 sur une borne AC de 11 kW. Ce pack intègre également la fonction V2L, qui permet d'alimenter de petits appareils électriques à partir de la batterie du véhicule. Un équipement supplémentaire qui élargit les possibilités d'utilisation, sans changer la vocation première de la Spring, davantage destinée aux déplacements quotidiens et aux recharges à domicile.

À partir de 17 900 euros hors bonus

Au volant, la Spring se montre particulièrement à l’aise en milieu urbain. Son gabarit compact et son rayon de braquage de 4,95 m lui permettent en effet de se faufiler facilement dans la circulation et de simplifier les manœuvres. La prise en main est d’ailleurs assez rapide et la conduite agréable en ville, où le mode "one pedal", bien calibré, facilite les phases de ralentissement et de récupération d'énergie. La direction, assez souple, manque toutefois un peu de consistance. Autre point faible, l'insonorisation se révèle limitée dès que la vitesse augmente. Sur route et plus encore sur autoroute, les bruits de roulement et les bruits d'air deviennent en effet plus présents. Si la Dacia Spring peut s'éloigner des centres urbains, elle reste donc avant tout adaptée aux trajets courts et périurbains. Un usage pour lequel ses équipements d'aide au stationnement se montrent d’ailleurs particulièrement utiles, avec un radar de recul et un frein de parking électrique de série, complétés par une caméra de recul sur la finition haut de gamme.

Ouverte à la commande depuis septembre 2026, la Dacia Spring se décline en deux niveaux de finition. La version Expression affiche un ticket d’entrée à 17 900 euros, tandis que la finition Journey est facturée à partir de 19 400 euros. De quoi permettre à la citadine de conserver son positionnement parmi les voitures électriques les plus accessibles du marché. La Dacia Spring bénéficie également désormais de l'écoscore, grâce à sa production européenne, ce qui la rend éligible aux aides à l'achat. Son prix peut ainsi descendre jusqu'à 11 720 euros en cumulant les aides maximales. Reste à savoir si les équipements supplémentaires, tels que la charge rapide proposée en option, ne feront pas rapidement grimper la facture pour les clients qui souhaitent sortir du strict usage urbain. Au risque de finir dans l'ombre de la Renault Twingo E-Tech.