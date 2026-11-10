Auto1 Group recrute Jörg Pietzner comme directeur financier

Le nom du prochain directeur financier d'Auto1 Group est désormais connu. Deux mois après l'annonce du départ de Christian Wallentin, le géant européen du remarketing de voitures d'occasion a entériné la nomination de Jörg Pietzner.

Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2027, a-t-il été précisé dans le communiqué diffusé le 10 novembre 2026. Jörg Pietzner siège au conseil de surveillance d'Auto1 Group depuis juin 2026 pour se familiariser avec le modèle d'affaire et préparer sa prise de poste. Il deviendra membre du conseil d’administration.

En provenance de Deutsche Börse, une société spécialisée dans les opérations boursières, Jörg Pietzner a aussi effectué des passages chez UniCredit et Goldman Sachs. Ainsi, il fait valoir 25 ans d'expérience dans la finance, les marchés de capitaux, les relations avec les investisseurs et les communications.

"Le marché automobile d’occasion en Europe offre un énorme potentiel, et je crois que l’expansion du financement automobile est l’une des plus grandes opportunités du groupe", a commenté l'intéressé. Jusqu'à l'entrée en fonction de Jörg Pietzner, Christian Bertermann, le PDG d'Auto1 Group, continuera à diriger l'organisation financière avec l'équipe de direction établie.