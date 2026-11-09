Cote d'amour des constructeurs 2026 : quelles marques dominent sur les labels occasion ?

L'édition 2026 de la Cote d'amour des constructeurs a été révélée et, au rayon des voitures d'occasion, force est de constater qu'il y a eu du changement. Certaines des marques positionnées l'an passé en haut du classement de l’étude de Mobilians ont plongé, repassant derrière des concurrentes mieux appréciées.

Avant d'entrer dans les détails, posons quelques repères chiffrés de l'étude. Le niveau d'appréciation est globalement monté comparativement à l'an passé, passant d'une moyenne de 4,05/10 à 4,49/10. Une note obtenue en calculant la moyenne de quatre critères distinctifs. Dans le détail, il y a une note sur le label (4,72/10 de moyenne cette année), sur le prix d'achat des VO auprès du constructeur (4,34/10), sur l'animation commerciale (4,49/10) et sur la qualité des voitures livrées aux concessionnaires (4,39/10). Voici les tops et les flops de 2026.

Les progressions

Passer du dixième au premier rang, voilà l'exploit accompli par Mini. La marque, qui a dominé le classement général 2026, s'est particulièrement illustrée dans la catégorie du VO. Elle a obtenu la note moyenne de 6,64 sur dix, soit un progrès de 1,81 point par rapport à l'an passé. Suffisant pour triompher mais encore loin de la note de 7,34 obtenue par Toyota en 2025. Mini a brillé grâce à l'apport de son label Mini Next (7,11/10 de moyenne), la qualité des voitures proposées au remarketing (6,94/10) et son sens de l'animation commerciale (6,89/10).

Le sommet du classement s'occupe en famille. Derrière Mini, BMW vient se placer avec une note de 6,6/10 à la moyenne des quatre critères. La marque bavaroise gagne ainsi 1,42 point et laisse sa cinquième place pour devenir dauphin. Les concessionnaires ont salué le label en lui-même (7,4/10), ainsi que la qualité et l'animation commerciale (6,9/10).

En gagnant 0,98 point en un an, Peugeot atteint la note moyenne de 5,71/10. Cela n'en fait pas un chef de file, mais la marque au lion signe une belle progression pour revenir dans le top 10 (7e précisément). Le réseau Peugeot a accordé une note moyenne de 7/10 sur le critère du label, soit bien mieux que chez les autres marques qui opèrent elles aussi sous Spoticar.

Honda a regagné le cœur de ses concessionnaires. Tout est encore loin d'être rose, puisque sa note se situe à 4,29/10. Mais Honda était dans les abîmes en 2025 (1,5/10). 2,79 points d'écart d'une année à l'autre qui permettent à la marque japonaise de grimper du 28e au 18e rang.

Les déceptions

En 2025, Toyota était mise sur un piédestal par les concessionnaires tricolores. Sa note s'est dégradée en 2026. La marque passe de 7,34 à 6,06/10 d'une année à l'autre, soit -1,28. Résultat, une glissade de cinq places pour tomber au sixième rang. La base reste cependant solide, puisque le critère du label obtient 7,03/10 de moyenne.

Skoda affole les compteurs du VN, mais les concessionnaires se montrent moins élogieux que l'an passé pour ce qui a trait aux voitures d'occasion. Le score redescend de 0,22 point pour s'établir à 4,8/10. Une très maigre déflation qui coûte toutefois sept places à Skoda qui échoue au treizième rang.

Comme Skoda, Volkswagen peut grimacer. Là aussi, il est question d'une chute de sept places pour prendre le 20e rang. La note de la marque allemande a diminué de 0,2 point pour s'établir à 4,09/10 de moyenne. À regarder les quatre critères en détail, Volkswagen ne tient la barre que sur celui de la qualité.

Les meilleurs de chaque critère

Terminons en étudiant les quatre critères. Concernant le label, aucune marque n'a fait mieux que BMW (7,4/10). Quand les concessionnaires s'expriment sur le prix d'achat auprès de leur constructeur, Alpine distance toutes les autres marques (7,6/10). L'animation commerciale n'aura pas été aussi bonne ailleurs que chez Renault (7,13/10). Enfin, Mini (6,94/10) s'impose dans le domaine de la qualité des véhicules livrés aux distributeurs.