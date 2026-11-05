L'émission du Journal de l'Automobile - Comment les voitures chinoises vont forcer le marché VO à se réinventer ?

Du fait de leur compétitivité tarifaire, les nouvelles marques chinoises progressent en grande partie en détournant des clients de l'offre de voitures d'occasion récentes. Devant l'ampleur croissante du phénomène, les distributeurs de VO se trouvent perturbés dans leur activité. Comment réviser sa stratégie pour ne pas risquer de perdre la bataille ? Découvrez l'émission présentée […]

Du fait de leur compétitivité tarifaire, les nouvelles marques chinoises progressent en grande partie en détournant des clients de l'offre de voitures d'occasion récentes. Devant l'ampleur croissante du phénomène, les distributeurs de VO se trouvent perturbés dans leur activité.

Comment réviser sa stratégie pour ne pas risquer de perdre la bataille ?

Découvrez l'émission présentée par Gredy Raffin, chef de rubrique VO et à laquelle prennent part des experts du secteur :