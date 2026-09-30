L'émission du Club Trajectoire Durable - Comment concilier électrification du marché et souveraineté industrielle ?
Publié le 30 septembre 2026
Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.
Découvrez l'émission présentée par Catherine LEROY, directrice des rédactions de Syner'J Media et à laquelle prennent part des experts du secteur :
- Natasha Castro-Pouget, directrice des Affaires publiques chez Automotive Cells Company (ACC)
- Jean-André Barbosa, directeur des Affaires publiques chez Renault Group
- Tommaso Pardi, Économiste et chercheur au CNRS, Directeur du Gerpisa
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