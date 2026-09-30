L'émission du Club Trajectoire Durable - Comment concilier électrification du marché et souveraineté industrielle ?

Publié le 30 septembre 2026

Découvrez l'émission présentée par Catherine Leroy, directrice des rédactions de Syner’J Media, organisée par le Journal de l'Automobile et Mobilians.

Découvrez l'émission présentée par Catherine LEROY, directrice des rédactions de Syner'J Media et à laquelle prennent part des experts du secteur : Natasha Castro-Pouget, d irectrice des Affaires publiques chez Automotive Cells Company (ACC)

irectrice des Affaires publiques chez Jean-André Barbosa, d irecteur des Affaires publiques chez Renault Group

irecteur des Affaires publiques chez Tommaso Pardi, Économiste et chercheur au CNRS, Directeur du Gerpisa