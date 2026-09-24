Emmanuel Poutz quitte Sandra AI pour rejoindre Izmocars

Emmanuel Poutz fait désormais partie de l'écurie Izmocars. Il vient en effet d'annoncer son arrivée dans l'agence spécialisée dans les solutions digitales pour la distribution automobile au poste de directeur commercial France.

Une nomination qui intervient un peu plus d'un an après avoir rejoint Sandra AI, la société d'intelligence artificielle. Il pourra ainsi mettre sa solide expérience au service de la filiale tricolore d'Izmocars, dans un environnement très concurrentiel pour les agences digitales.

Le nouveau directeur commercial d'Izmocars connaît bien les réseaux de distribution. Au cours de sa carrière, Emmanuel Poutz est passé par La Centrale, Neowebcar, L'argus ou encore Carvivo. Autant de sociétés dont les catalogues de prestations couvrent des besoins de concessionnaires.

Emmanuel Poutz viendra se placer sous la responsabilité de Benoît Bachelot, directeur général d'Izmocars France.