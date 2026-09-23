CarJager aménage un écrin parisien pour ses voitures exclusives

"Il était temps", diront certains collectionneurs. CarJager a enfin ouvert un lieu de représentation à Paris. Le 17 septembre 2026, la société aixoise spécialisée dans les transactions entre particuliers de voitures exclusives d'occasion a inauguré un showroom dans le quartier de la gare Montparnasse pour y recevoir les clients de sa prestation de mise en relation.

Le projet a été conduit en collaboration avec Barnes, le partenaire de CarJager depuis bientôt un an, afin de développer l'activité. Ainsi, dans un espace souterrain, la société qui fonctionne en grande majorité au travers de sa plateforme digitale pourra exposer jusqu'à 45 voitures de collection. Divers espaces d'échange entre propriétaires de véhicules ont également été aménagés.

"Nous l'avons pensé comme un prolongement de l'expérience vécue en ligne sur notre plateforme, explique au Journal de l'Automobile Vladimir Grudzinski, le cofondateur de CarJager. Les clients pourront notamment profiter d'un service de dépôt-vente sur des voitures de grande valeur ou encore d'une conciergerie pour assurer l'entretien, entre autres".

Un contexte de croissance pour CarJager

Ce projet montre une réalité quelque peu frustrante pour l'entrepreneur. Il a finalement été mené en propre car CarJager a rencontré des difficultés à s'associer avec un concessionnaire francilien. "Même si nos bilans sont excellents avec De Willermin et Car Avenue, il y a un désalignement des planètes actuellement qui entrave notre progression sur ce front. Nous ne parvenons pas à convaincre des distributeurs", reconnaît-il.

À l'heure d'inaugurer le site de Paris, CarJager et ses deux groupes de distribution partenaires totalisent un floor plan de 5,5 millions d'euros. Les résultats commerciaux tirés de la vente de voitures de prestige et de sport ont fait un bond annuel, passant de 3,2 à 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin juillet 2026, grâce à 110 000 euros de commission moyenne par transaction. Le taux prélevé a d'ailleurs progressé à 8,7 %.

Une application de gestion de la vie des passionnés

En fin connaisseur du secteur des voitures exclusives, Vladimir Grudzinski rappelle que le parc roulant mondial a une valeur avoisinant les 800 milliards d'euros. Le marché transactionnel s'élève quant à lui à 45 milliards d'euros par an, en gain de 10 %. Il entend donc capter davantage de bénéfices, alors que la fidélité de ses clients est évaluée à 30 %.

Pour parvenir à ses fins, il lance la prochaine phase de son projet entrepreneurial. "Mon grand rêve dès le départ a toujours été de concevoir un Passion Manager, autrement dit un environnement digital où nos clients vont gérer toute leur vie de propriétaire avec notre aide quotidienne", résume le cofondateur de Carjager.

L'application sortira avant fin 2027, selon Vladimir Grudzinski. Elle regroupera les données des prospects et des clients, aura une envergure internationale, permettra à CarJager de détecter les tendances de marché, même les plus faibles, pour maximiser les transactions CtoC. Il y a fort à parier qu'elle fera ses grands débuts à Rétromobile 2027.

Entre-temps, une autre inauguration a été programmée. Au mois de novembre, CarJager et Barnes ouvriront une antenne à Marbella, en Espagne. Le marché est en plein développement. L'arrivée massive de Sud-Américains fortunés représente un fort potentiel aux yeux de Vladimir Grudzinski. "Il y a beaucoup de voitures, mais il n'existe aucune plateforme locale pour les vendeurs et les acheteurs. Nous voulons prendre les devants", explique-t-il.