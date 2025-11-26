CarJager scelle une alliance stratégique avec Barnes

La société française CarJager s'est rapprochée du groupe Barnes. Ensemble, sous la dénomination Barnes CarJager, ils développeront l'activité de revente de voitures de collection et de prestige chère à CarJager et qui manquait au mastodonte international.

Au travers de son alliance avec Barnes, CarJager revendra les voitures valorisées plus de 100 000 euros. ©CarJager

La plateforme de revente de voitures anciennes et de prestige, CarJager, a officialisé, le 26 novembre 2025, la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe Barnes. Une alliance qui voit le second devenir actionnaire minoritaire du premier dans le but de consolider la création de Barnes CarJager.

Derrière cette entité, il y a la volonté du groupe international de diversifier ses activités. Depuis trois décennies, Barnes s'est forgé une réputation dans l’immobilier résidentiel de prestige, le yachting, le vin, l’art, les résidences avec services, les lieux d’expérience. Barnes CarJager représente une porte d'entrée sur le monde de l'automobile.

Thibault de Saint Vincent, président de Barnes, a expliqué que cette filiale proposera une prestation complète et sur mesure, "depuis la recherche jusqu’à la vente, en passant par l’expertise et la gestion de voitures de collection ou de course". Le catalogue comprendra par ailleurs l'organisation de rallyes privés, des expériences de pilotage sur circuits et autres rassemblements exclusifs.

Ouverture aux voitures familiales premium

Pour sa part, CarJager a travaillé sur l'articulation de l'offre de véhicules. Il faut savoir que, désormais, tous les exemplaires de voitures d'occasion facturés plus de 100 000 euros passeront automatiquement par Barnes CarJager, comme il a été expliqué au Journal de l'Automobile.

Au travers de la structure fraîchement créée, les clients retrouveront alors des anciennes & youngtimers (période 1920-2013), des GT & Supercars (voitures depuis 2013) et des modèles premium d'occasion pour les familles et les cadres d'entreprises (voitures depuis 2015). Une dernière catégorie constituant une nouveauté du côté de la société d'Aix-en-Provence (13).

En pratique, les 1 700 consultants de Barnes se feront les relais des listes de voitures de CarJager. La logistique restera sous la responsabilité des équipes de Vladimir Grudzinski, président-fondateur de CarJager, puisqu'elles sont déjà rompues à l'exercice de l'acheminement des voitures et la livraison.

"Depuis 2019, CarJager a développé des services très efficaces pour tous les projets de passionnés automobiles en veillant à structurer son offre de manière très scalable, a rappelé Vladimir Grudzinski. Après avoir pris la place de leader en Europe continentale sur le marché des automobiles d'exception, nous sommes très honorés de pouvoir distribuer nos services au sein du réseau du groupe Barnes dans le cadre du développement de ses départements Art de Vivre".

À fin novembre, CarJager rapporte un volume de ventes cumulé de près de 550 voitures. Depuis le début de l'année, la plateforme a ainsi généré un chiffre d'affaires lié aux transactions s'approchant de 50 millions d'euros.