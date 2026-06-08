Stellantis choisit Louis-Marie Chevalier pour piloter Spoticar France

Le successeur de David Guérin est désormais identifié. Stellantis a officialisé l'arrivée, au 22 juin prochain, de Louis-Marie Chevalier dans le fauteuil de directeur de Spoticar France, la marque commerciale du constructeur automobile pour les voitures d'occasion. Un bureau laissé vacant depuis la nomination de son prédécesseur au poste de directeur de Peugeot France.

Le cinquième constructeur mondial a privilégié la voie de la promotion interne. En effet, Louis-Marie Chevalier a réalisé toute sa carrière professionnelle dans le groupe, depuis son recrutement chez Peugeot en 2004.

Passé par Sciences Po Aix et l'ESCP Business School, Louis-Marie Chevalier a occupé des rôles d'envergure internationale pour la marque au lion pendant une décennie. Il a ensuite été appelé à rejoindre les équipes de PSA en 2015, d'abord en qualité de responsable de la zone composée du Danemark, de la Suède et de l'Islande.

Directeur de PSA Retail Business Paris pendant la singulière année 2020, Louis-Marie Chevalier a été promu au sommet de Stellantis & You France dès janvier 2021. Il signera un bilan de trois milliards d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 100 000 ventes de VN en 2023. Fort de ce succès, Stellantis lui a confié le projet de transformation des gammes VP et VUL.

Depuis novembre 2024, il avait basculé de l'autre côté de la barrière. En effet, il y a dix-huit mois, Louis-Marie Chevalier a enfilé le costume de directeur général du groupement des concessionnaires Peugeot (GCAP). Il servait ainsi comme intermédiaire privilégié entre les groupes de distribution et Stellantis. Une connaissance des deux mondes qui sera précieuse pour relever les défis du marché des voitures d'occasion qui l'attendent au sein du département Spoticar France.