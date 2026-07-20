Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Nouveaux patrons pour Ram et Jeep

Publié le 20 juillet 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Stellantis annonce les nominations de Matt VanDyke à la tête de Ram et de Branden Coté aux commandes de Jeep. Les deux dirigeants sont rattachés à Tim Kuniskis, patron des marques américaines du groupe.
Matt VanDyke ram
Matt VanDyke et Branden Coté prennent respectivement la direction de Ram et Jeep. ©Stellantis

Les deux principales marques américaines du groupe Stellantis changent de directeur général. À compter du 20 juillet 2026, Ram est placé sous la direction de Matt VanDyke. Il occupait dernièrement le poste de président de Shift Digital, une entreprise spécialisée dans le marketing digital. Il a travaillé avant cela de nombreuses années pour Ford.

 

Branden Coté est quant à lui nommé directeur de la marque Jeep, à compter du 3 août 2026. Il succède à Bob Broderdorf, qui dirigeait la marque depuis février 2025 et prendra un congé pour raisons médicales. À son retour, Bob Broderdorf assumera de nouvelles responsabilités de direction au sein de l’entreprise. Branden Coté officiait récemment chez le distributeur AutoNation.

 

Les deux dirigeants sont rattachés à Tim Kuniskis, qui dirige les marques américaines de Stellantis depuis juillet 2025. Il avait conservé jusque-là le contrôle de Ram. "Matt et Branden sont des leaders reconnus qui s’appuieront sur nos succès pour porter ces marques américaines emblématiques vers une nouvelle étape de leur développement", déclare Tim Kuniskis.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Richard Tougeron à la tête de TVS et Norton Europe

Richard Tougeron à la tête de TVS et Norton Europe

Opel investit encore en Algérie

Opel investit encore en Algérie

Peugeot, Opel, Leapmotor… dans les coulisses de l’usine Stellantis de Saragosse

Peugeot, Opel, Leapmotor… dans les coulisses de l’usine Stellantis de Saragosse

Nextlane recrute Magnus Lindholm comme directeur financier

Nextlane recrute Magnus Lindholm comme directeur financier

Citroën se relance au premier semestre 2026

Citroën se relance au premier semestre 2026

Paul Michon remplace Valérie Gillot à la communication corporate du groupe Renault

Paul Michon remplace Valérie Gillot à la communication corporate du groupe Renault

Laisser un commentaire

cross-circle