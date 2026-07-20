Nouveaux patrons pour Ram et Jeep

Les deux principales marques américaines du groupe Stellantis changent de directeur général. À compter du 20 juillet 2026, Ram est placé sous la direction de Matt VanDyke. Il occupait dernièrement le poste de président de Shift Digital, une entreprise spécialisée dans le marketing digital. Il a travaillé avant cela de nombreuses années pour Ford.

Branden Coté est quant à lui nommé directeur de la marque Jeep, à compter du 3 août 2026. Il succède à Bob Broderdorf, qui dirigeait la marque depuis février 2025 et prendra un congé pour raisons médicales. À son retour, Bob Broderdorf assumera de nouvelles responsabilités de direction au sein de l’entreprise. Branden Coté officiait récemment chez le distributeur AutoNation.

Les deux dirigeants sont rattachés à Tim Kuniskis, qui dirige les marques américaines de Stellantis depuis juillet 2025. Il avait conservé jusque-là le contrôle de Ram. "Matt et Branden sont des leaders reconnus qui s’appuieront sur nos succès pour porter ces marques américaines emblématiques vers une nouvelle étape de leur développement", déclare Tim Kuniskis.