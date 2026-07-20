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Constructeurs

Richard Tougeron à la tête de TVS et Norton Europe

Publié le 20 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le fabricant de motos TVS, regroupant les marques TVS et Norton, vient d'annoncer la nomination de Richard Tougeron à la tête de sa direction européenne. En France, la responsabilité du marché est confiée à Thibault Chevalier.
nomination TVS Motor Company
Richard Tougeron vient d'être nommé directeur de la division Europe de TVS Motor Company. ©TVS Motor

Après une longue carrière sur quatre roues, Richard Tougeron passe sur deux. En effet, l'ancien directeur général de Nissan West Europe vient d'être nommé directeur de la division Europe de TVS Motor Company, qui chapeaute les marques de motos TVS et Norton.

 

"Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Richard Tougeron aura pour mission de piloter la croissance de la marque et d’orchestrer son déploiement sur le continent européen", explique TVS dans un communiqué.

 

"Mon objectif est d’installer durablement la marque en Europe en bâtissant un réseau de distribution moderne, agile et performant", a indiqué le nouveau directeur européen de TVS.

 

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Dans sa mission européenne, Richard Tougeron pourra s'appuyer, pour le marché français, sur Thibault Chevalier qui est nommé country manager pour les marques TVS et Norton dans l'Hexagone.

 

Thibault Chevalier est un spécialiste des deux-roues. Il a notamment travaillé chez Peugeot Motocycles en France mais aussi pour Honda Motor Europe.

 

L'équipe française comptera aussi Franck Weber pour le déploiement commercial et Cyril Hostalier pour l'après-vente.

 

Thibault Chevalier est responsable du marché français pour les marques TVS et Norton. ©TVS Motor

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