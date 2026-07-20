Richard Tougeron à la tête de TVS et Norton Europe

Après une longue carrière sur quatre roues, Richard Tougeron passe sur deux. En effet, l'ancien directeur général de Nissan West Europe vient d'être nommé directeur de la division Europe de TVS Motor Company, qui chapeaute les marques de motos TVS et Norton.

"Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Richard Tougeron aura pour mission de piloter la croissance de la marque et d’orchestrer son déploiement sur le continent européen", explique TVS dans un communiqué.

"Mon objectif est d’installer durablement la marque en Europe en bâtissant un réseau de distribution moderne, agile et performant", a indiqué le nouveau directeur européen de TVS.

Dans sa mission européenne, Richard Tougeron pourra s'appuyer, pour le marché français, sur Thibault Chevalier qui est nommé country manager pour les marques TVS et Norton dans l'Hexagone.

Thibault Chevalier est un spécialiste des deux-roues. Il a notamment travaillé chez Peugeot Motocycles en France mais aussi pour Honda Motor Europe.

L'équipe française comptera aussi Franck Weber pour le déploiement commercial et Cyril Hostalier pour l'après-vente.