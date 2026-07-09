Nuno Zigue pilotera Diago en Espagne et au Portugal

Ils s'étaient côtoyés chez un grand, ils collaboreront de nouveau au sein d'une scale-up. Nuno Zigue a été recruté par Guillaume Couzy pour prendre la direction du développement de Diago en Espagne et au Portugal. Les deux hommes ont déjà collaboré par le passé quand ils travaillaient pour PSA Peugeot Citroën.

En tant que président de la société spécialisée dans les solutions d'assistance vocale par intelligence artificielle (IA) pour les concessionnaires automobiles, Guillaume Couzy a choisi un profil taillé pour ces deux pays à conquérir. Nuno Zigue fait effectivement valoir une solide expérience, notamment du marché espagnol.

Fort de plus de trente ans d'expérience, Nuno Zigue a effectué une large partie de sa carrière chez le constructeur français et plus particulièrement dans les rangs de Banque PSA Finance. Il en a été un membre de la direction auprès de plusieurs filiales, au Portugal, en Hongrie ou encore au Brésil.

En Espagne, plus précisément, Nuno Zigue a été président de PSA Financial Services entre 2017 et 2018. Il a ensuite été recruté par Santander au Portugal pour être directeur général et appliquer une politique de croissance très active. Depuis septembre dernier, il présidait Rauva, une fintech portugaise.

Nuno Zigue a débarqué chez Diago en juillet 2026. L'éditeur de la solution d'assistance vocale par IA a fait de la péninsule Ibérique sa prochaine cible d'expansion à l'international. Diago est déjà présent en Belgique et au Luxembourg. Les groupes de distribution Edauto en Espagne et Rodda au Portugal ont été les premiers clients de la société tricolore sur ce marché.