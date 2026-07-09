Menu
fermer
S'abonner
Services

Nuno Zigue pilotera Diago en Espagne et au Portugal

Publié le 9 juillet 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Ancien cadre de Banque PSA Finance, Nuno Zigue vient d'être recruté pour prendre en main le développement de Diago sur la péninsule Ibérique. Il va retravailler aux côtés de Guillaume Couzy, le président de la société spécialisée dans l'intelligence artificielle, qu'il a déjà côtoyé dans sa carrière.
Nuno Zigue Diago intelligence artificielle
Nuno Zigue rejoint Diago en qualité de directeur du développement. ©DR

Ils s'étaient côtoyés chez un grand, ils collaboreront de nouveau au sein d'une scale-up. Nuno Zigue a été recruté par Guillaume Couzy pour prendre la direction du développement de Diago en Espagne et au Portugal. Les deux hommes ont déjà collaboré par le passé quand ils travaillaient pour PSA Peugeot Citroën.

 

En tant que président de la société spécialisée dans les solutions d'assistance vocale par intelligence artificielle (IA) pour les concessionnaires automobiles, Guillaume Couzy a choisi un profil taillé pour ces deux pays à conquérir. Nuno Zigue fait effectivement valoir une solide expérience, notamment du marché espagnol.

 

Fort de plus de trente ans d'expérience, Nuno Zigue a effectué une large partie de sa carrière chez le constructeur français et plus particulièrement dans les rangs de Banque PSA Finance. Il en a été un membre de la direction auprès de plusieurs filiales, au Portugal, en Hongrie ou encore au Brésil.

 

Mobilians entre au capital de Diago, une première pour l’organisation professionnelle

 

En Espagne, plus précisément, Nuno Zigue a été président de PSA Financial Services entre 2017 et 2018. Il a ensuite été recruté par Santander au Portugal pour être directeur général et appliquer une politique de croissance très active. Depuis septembre dernier, il présidait Rauva, une fintech portugaise.

 

Nuno Zigue a débarqué chez Diago en juillet 2026. L'éditeur de la solution d'assistance vocale par IA a fait de la péninsule Ibérique sa prochaine cible d'expansion à l'international. Diago est déjà présent en Belgique et au Luxembourg. Les groupes de distribution Edauto en Espagne et Rodda au Portugal ont été les premiers clients de la société tricolore sur ce marché.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Hervé Miralles passe la main à Stéphane Caldairou à la tête d’Emil Frey France

Hervé Miralles passe la main à Stéphane Caldairou à la tête d’Emil Frey France

Seat et Cupra France : Adel Zerrouk succède à Pedro Fondevilla

Seat et Cupra France : Adel Zerrouk succède à Pedro Fondevilla

Nicolas Nilles aux commandes de Sineo pour accompagner sa diversification

Nicolas Nilles aux commandes de Sineo pour accompagner sa diversification

Zeekr France complète son équipe avec Cédric Coléno au marketing produit

Zeekr France complète son équipe avec Cédric Coléno au marketing produit

SAIC France change de directeur général

SAIC France change de directeur général

Le marché automobile espagnol a retrouvé sa vitesse de croisière

Le marché automobile espagnol a retrouvé sa vitesse de croisière

Laisser un commentaire

cross-circle