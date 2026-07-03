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Constructeurs

Lynk & Co change son état-major européen

Publié le 3 juillet 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Mo Wang succède à Nicolas López Appelgren à la tête de Lynk & Co International, l’entité en charge des activités européennes de la marque chinoise. Martin Persson, directeur de Volvo Norvège, intègre lui aussi l’équipe de direction.
Mo Wang Lynk & Co
Mo Wang est nommé directeur général de Lynk & Co International. ©Lynk & Co

Difficile d’y voir clair dans la stratégie de Lynk & Co en Europe. La marque chinoise brouille une nouvelle fois le message en changeant son état-major européen. À croire qu’elle peine toujours à trouver la bonne formule sur le Vieux Continent.

 

À la tête de Lynk & Co International depuis janvier 2024, Nicolas López Appelgren s’en va déjà. Il est remplacé avec "effet immédiat" par Mo Wang au poste de directeur général de cette entité en charge des activités européennes de la marque.

 

Tisser les liens avec Volvo

 

À ce titre, il supervisera les principaux projets stratégiques de la région et assurera le rôle d'interlocuteur principal entre l'organisation mondiale de Lynk & Co et Volvo Cars en Europe.

 

Mo Wang sera secondé dans cette mission par Martin Persson. Ce dernier, jusque-là directeur général de Volvo en Norvège, est nommé directeur des activités de Lynk & Co en Europe.

 

Essai Lynk & Co 08 : 200 km en électrique, promesse tenue ?

 

"Il sera responsable des opérations, de la croissance et des performances commerciales de la marque dans la région, afin d'accompagner cette nouvelle phase de développement, et reportera à Erik Severinson, directeur commercial de Volvo Cars", annonce la marque.

 

Un accord à finaliser

 

Aux dernières nouvelles, Volvo doit faire office d’importateur de Lynk & Co en Europe. Or tout ne semble pas encore acté. "L'étendue des futures responsabilités de Volvo Cars concernant les opérations commerciales et les activités de la marque dans la région reste soumise à la signature des accords définitifs ainsi qu'aux autorisations réglementaires nécessaires", souligne le communiqué de Lynk & Co.

 

Geely Auto Group, maison mère de Lynk & Co en Chine, continuera de son côté d'assurer le développement mondial des produits, l'homologation des véhicules ainsi que les opérations de la marque en dehors de l'Europe.

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