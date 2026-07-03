Lynk & Co change son état-major européen

Difficile d’y voir clair dans la stratégie de Lynk & Co en Europe. La marque chinoise brouille une nouvelle fois le message en changeant son état-major européen. À croire qu’elle peine toujours à trouver la bonne formule sur le Vieux Continent.

À la tête de Lynk & Co International depuis janvier 2024, Nicolas López Appelgren s’en va déjà. Il est remplacé avec "effet immédiat" par Mo Wang au poste de directeur général de cette entité en charge des activités européennes de la marque.

Tisser les liens avec Volvo

À ce titre, il supervisera les principaux projets stratégiques de la région et assurera le rôle d'interlocuteur principal entre l'organisation mondiale de Lynk & Co et Volvo Cars en Europe.

Mo Wang sera secondé dans cette mission par Martin Persson. Ce dernier, jusque-là directeur général de Volvo en Norvège, est nommé directeur des activités de Lynk & Co en Europe.

"Il sera responsable des opérations, de la croissance et des performances commerciales de la marque dans la région, afin d'accompagner cette nouvelle phase de développement, et reportera à Erik Severinson, directeur commercial de Volvo Cars", annonce la marque.

Un accord à finaliser

Aux dernières nouvelles, Volvo doit faire office d’importateur de Lynk & Co en Europe. Or tout ne semble pas encore acté. "L'étendue des futures responsabilités de Volvo Cars concernant les opérations commerciales et les activités de la marque dans la région reste soumise à la signature des accords définitifs ainsi qu'aux autorisations réglementaires nécessaires", souligne le communiqué de Lynk & Co.

Geely Auto Group, maison mère de Lynk & Co en Chine, continuera de son côté d'assurer le développement mondial des produits, l'homologation des véhicules ainsi que les opérations de la marque en dehors de l'Europe.