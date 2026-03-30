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Constructeurs

Volvo devient importateur de Lynk & Co en Europe

Publié le 30 mars 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
La marque chinoise, qui a commencé à proposer ses modèles sous forme d'abonnement, sera désormais totalement prise en charge par Volvo. La validation de cette stratégie va-t-elle permettre à Lynk & Co d'exister enfin sur le marché européen ?
En Europe, Lynk & Co va être officiellement importée par Volvo.
En Europe, Lynk & Co va être officiellement importée par Volvo. ©Lynk & Co

C'est maintenant confirmé : en Europe, Volvo va devenir l'importateur officiel de Lynk & Co. Après des années d'atermoiements, la maison mère Geely Auto a décidé de clarifier les choses.

 

Volvo en zone de turbulences

 

Concrètement, cela signifie que les modèles Lynk & Co seront vendus directement via le réseau de concessionnaires Volvo. Le constructeur prendra également en charge les opérations commerciales et le développement de la marque en Europe. C'était déjà le cas dans de nombreux pays, notamment en France.

 

Sur le marché hexagonal, Lynk & Co vise 6 000 immatriculations à la fin de l'année en s'appuyant sur quarante points de vente. L'une des dernières nominations est le groupe Lempereur qui a ouvert un panneau à Lille (59).

 

Complémentaire à Volvo

 

L’objectif est double. Pour Lynk & Co, encore très peu implantée en Europe, il s’agit d’accélérer sa croissance en s’appuyant sur un réseau déjà bien installé. Pour Volvo, ce partenariat permet d’élargir son offre et de toucher de nouveaux clients, sans avoir à développer de nouveaux modèles.

 

Selon le constructeur, les deux marques ciblent en effet des profils différents, ce qui limite les risques de concurrence interne. À voir si cela se vérifie dans les concessions. Néanmoins, cela permettra à Volvo de proposer une gamme plus large, tout en augmentant l’activité de ses concessions, notamment en après-vente. Reste que la gamme Lynk & Co, composée des PHEV 01 et 08 et de l'électrique 02, est totalement inconnue du grand public.

 

En France, Lynk & Co a seulement commercialisé 23 modèles sur les deux premiers mois de l'année et 726 en 2025.

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