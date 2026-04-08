Yves Pasquier-Desvignes laisse les commandes de Volvo France à Christophe Duchatelle

Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France depuis douze ans, vient d'officialiser son départ. Il quittera ses fonctions le 30 avril 2026, transmettant les rênes à Christophe Duchatelle, nommé président et mandataire de la filiale française.

Une décision mûrement réfléchie, que l’intéressé qualifie de "très personnelle". À 64 ans et après plus de 40 ans de carrière dans l’automobile, Yves Pasquier-Desvignes fait le choix de tourner la page : "J’ai l’expérience, l’ancienneté, l’âge de le faire. Je m’en vais."

Ce départ intervient dans un contexte de transformation pour Volvo, notamment avec l’intégration de la marque Lynk & Co au sein des activités européennes. Un chantier structurant qui implique des réorganisations importantes. "C’est un projet de long terme qui nécessite une recomposition des équipes. J’ai estimé qu’il devait être porté par quelqu’un qui s’inscrit dans la durée", explique le dirigeant sortant.

Christophe Duchatelle, qui travaille avec Yves Pasquier-Desvignes depuis 18 ans, dont 12 au sein de Volvo France, apparaît comme un choix naturel. "L’alignement est facile, cela fait des années que nous travaillons ensemble", souligne ce dernier.

Une dynamique commerciale plus favorable

Le nouveau patron de Volvo France hérite d’une situation commerciale en amélioration. "Nous sommes sur une dynamique positive avec plus de 25 % de hausse des commandes en ce début d’année", indique Christophe Duchatelle.

La marque enregistre en effet une hausse de 25 % de ses commandes sur le premier trimestre 2026. Volvo France poursuit notamment sa transition vers l’électrification, avec 70 % des commandes désormais orientées vers des modèles électrifiés, contre 50 % auparavant. Malgré ces bons résultats, les défis restent nombreux dans un marché français jugé "complexe", notamment en matière de rentabilité du réseau de distribution.

Christophe Duchatelle entend s’inscrire dans la continuité tout en préparant les prochaines étapes, dont le Mondial de l’Auto en octobre prochain et le centenaire de la marque en 2027. "L’objectif est de continuer à faire de Volvo une marque premium bienveillante, en matière de sécurité comme d’environnement", affirme-t-il.

Une sortie "par le haut"

Pour Yves Pasquier-Desvignes, ce départ marque la fin d’un cycle réussi : "Ce sont les douze meilleures années de ma carrière. C’est une sortie par le haut." Il a également annoncé la démission de l’ensemble de ses mandats dans l’écosystème automobile (la présidence de la Csiam, membre du conseil d'administration de l'organisme Recycler Mon Véhicule et de la Chambre de commerce franco-suédoise), assumant une volonté de retrait complet du secteur.

Désormais, l’ancien dirigeant souhaite se consacrer à des activités d’accompagnement et de transmission : "Je n'aurai plus de mandat dans le secteur automobile. Place aux jeunes. Maintenant j’ai envie d’aider, de coacher, de rendre ce qu’on m’a donné. Je suis intéressé par l'accompagnement humain plus qu'opérationnel."

Yves Pasquier-Desvignes a réalisé l'intégralité de sa carrière professionnelle dans l'automobile d'abord chez BMW, puis en intégrant les marques Fiat, Chrysler en tant que chef des ventes. En 2001, ce dernier entre chez General Motors France pour la marque Opel avant d'en devenir le président en 2009. En septembre 2013, Yves Pasquier-Devignes rejoint la distribution automobile dans le groupe de distribution Gemy. Une brève incursion avant de prendre dès le mois de mai 2014 la présidence de Volvo France.