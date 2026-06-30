Aurélie Lemaire, nouvelle directrice commerciale d’Ayvens France

Ayvens annonce la nomination d’Aurélie Lemaire au poste de directrice commerciale France. Elle succède à Guillaume Maureau, qui reste temporairement directeur général adjoint.

Aurélie Lemaire est la nouvelle directrice commerciale d'Ayvens France. ©Ayvens

Après plus de 30 ans passés au sein du groupe Ayvens, ex-ALD Automotive, Guillaume Maureau fera bientôt valoir ses droits à la retraite. Sa succession est en cours, puisque Aurélie Lemaire hérite, à compter du 1er juillet 2026, du titre de directrice commerciale d’Ayvens France.

Guillaume Maureau reste néanmoins directeur général adjoint de la filiale française du loueur longue durée jusqu’à son départ. Le temps d’accompagner la transition avec Aurélie Lemaire.

"Je tiens à saluer l’engagement et la contribution significative de Guillaume Maureau au développement d’ALD Automotive, puis d’Ayvens en France", souligne Jérôme Conrad, le président d’Ayvens France, lui aussi sur le point de changer de fonction au sein du groupe.

"Depuis plus de 30 ans, poursuit-il, il a accompagné les étapes clés de l’entreprise et joué un rôle déterminant dans le développement de nos activités commerciales, grâce à son expertise, son leadership et sa vision stratégique."

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Aurélie Lemaire sera rattachée à Jérôme Conrad. Entrée dans le groupe en 2012 en qualité de juriste spécialisée dans les contrats internationaux, elle a été nommée deux plus tard directrice juridique de l’entreprise.

Elle a intégré la filiale française en 2019 en tant que directrice commerciale en charge du retail et des partenariats. Depuis 2024, elle occupait le poste de directrice des partenariats OEM (constructeurs) au sein du groupe.

"Son parcours au sein du groupe, son expertise reconnue et sa connaissance approfondie de nos clients et de nos partenaires constituent de solides atouts pour poursuivre notre développement sur l’ensemble de nos marchés", réagit Jérôme Conrad.