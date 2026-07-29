Jean-Manuel Caparros nommé à la tête du marketing de Volkswagen VU

Publié le 29 juillet 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ < 1 min de lecture

Volkswagen Véhicules Utilitaires renforce son équipe de direction avec la nomination de Jean-Manuel Caparros à la tête du département marketing. Il prendra ses fonctions le 1er octobre 2026.

Volkswagen Véhicules Utilitaires confie la direction de son département marketing à Jean-Manuel Caparros. ©Volkswagen

À compter du 1er octobre 2026, Jean-Manuel Caparros sera le nouveau chef du département marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Dans ses nouvelles fonctions, il prendra donc en charge les activités produit, événementiel, réseaux sociaux, influence, communication nationale et marketing digital. Fort de près de vingt ans d'expérience en marketing et communication, Jean-Manuel Caparros a débuté sa carrière chez Axa avant de rejoindre Volkswagen Group France (VGF) en 2019 comme chef du service communication de la marque VW. Il y a piloté les lancements majeurs de la Polo, la Golf, le T-Roc et le Tiguan, ainsi que l'électrification de la gamme avec la famille ID. VUL : les constructeurs dégainent leurs nouveaux CEE Il a également supervisé les 50 ans de la Golf et de la GTI, la présence de Volkswagen à Rétromobile et au Mondial de l'Auto de Paris, ainsi que le partenariat avec la Fédération Française de Football (FFF), qui fête ses 10 ans.

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