Essai Genesis GV60 : La Corée s'invite à la table du premium

Marque haut de gamme de Hyundai, Genesis tente sa chance en Europe avec une offre 100 % électrique. Son GV60 mise sur une finition irréprochable, une architecture 800 V et un confort de premier ordre pour séduire une clientèle premium. Suffisant pour rivaliser avec les références allemandes... et s’imposer à la nouvelle vague chinoise ?

Le Genesis GV60 affiche un style très originale qui lui permet de se démarquer. ©Genesis

Pour certains, cela pourrait évoquer un groupe de rock des années 70 et 80, pour d’autres, faire penser à une marque chinoise. Mais Genesis n’est rien de tout cela. A l’instar des constructeurs japonais qui ont tous lancé leurs marques haut de gamme dans les années 80 aux États-Unis, dont la plus célèbre est Lexus, Genesis est le porte-étendard de Hyundai.

Créée en 2015, la marque, qui s’écoule à 150 000 unités par an dont près de 90 000 rien qu’en Amérique du Nord, débarque en France, après une tentative juste après le Covid au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne.

Un habitacle très soigné

Au démarrage, la gamme est composée de trois modèles, tous électriques : le GV70, un SUV du segment D, la G80, une berline du segment E et le GV60, un modèle, par ses dimensions, beaucoup plus compatible avec le marché européen. Long de 4,55 m, il représentera selon le constructeur 90 % des premières ventes du nouvel entrant… bien qu’il existe depuis 2021 !

La porte sans montant ouvre sur un bel habitacle au design recherché. Certes, il y a toujours le désormais incontournable écran central, qui forme une dalle de 27 pouces avec celui derrière le volant, mais nous sommes ici à des années lumières des fades planches de bord des modèle chinois.

Le moindre détail est ici soigné et, si certains retrouveront quelques similitudes avec les modèles Hyundai, notamment au niveau de l’interface des commandes, ils seront néanmoins surpris par cette boule de cristal rétro-éclairée qui, contact mis, se retourne pour faire apparaître le sélecteur de vitesses.

A bord, l’ambiance premium est bien réelle, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Les occupants de la banquette seront choyés avec un bel espace aux jambes et des dossiers qui s’inclinent facilement. Les bagages le seront un peu moins. Le volume du coffre n’est que de 432 l, un peu juste pour un véhicule de ce gabarit. A noter que le véhicule dispose d’un frunk qui varie entre 20 et 56 litres selon le type de transmission.

Uniquement en électrique

A ce sujet, le Genesis GV60 est disponible en version propulsion ou transmission intégrale, celle de notre essai. L’entrée de gamme, Pure, commence par un 229 ch en position arrière (350 Nm). Au-dessus, un moteur avant s’invite dans l’équation : 100 ch dans la version Premium (218 ch à l’arrière) pour un total de 318 ch ou 214 ch pour le haut de gamme Luxury (214 ch à l’arrière), soit une puissance cumulée de 390 ch. Le couple est respectivement de 605 Nm et 700 Nm. Ces trois propositions sont toutes alimentées par une batterie NMC de 84 kWh.

Si le GV60 ne brille pas par son dynamisme, ni par son agilité (son rayon de braquage a été pensé pour des gens qui n’ont jamais eu de manœuvres à réaliser), il est une véritable machine à avaler les kilomètres. Son insonorisation est irréprochable, tout comme le confort de ses suspensions pilotées assistées par caméra. Cette architecture permet ainsi d’adapter automatiquement ses efforts en fonction du revêtement de la chaussée.

Architecture 800 V

Surtout, une architecture 800 Vn la même que celle des Ioniq 5, 6 et 9 et une puissance de charge de 250 kW lui ouvrent les voies des longs trajets. Annoncée pour 512 km, le GV60 dans sa version Premium profite d’une recharge rapide que nous avons pu tester lors d’un parcours sur autoroute. Sur un trajet de 420 km, après être parti à 80 %, son planificateur d’itinéraire nous a demandé de nous recharger seulement deux fois avec un temps d’arrêt de 10 minutes au maximum.

Car, malgré son poids (2,1 tonnes), le GV60 se montre assez sobre. Hors autoroute, il ne dépasse pas les 17 kWh/100 km et reste en dessous des 22 kWh/100 km sur voie rapides.

Des tarifs soutenus

Avec de tels attributs, le Genesis GV60 a donc quelques atouts pour venir titiller l’Audi Q4 Sportback ou le futur Mercedes GLA, voire l’Alpine A390 GT, mais qui n’a que 400 V à offrir. D’autant plus qu’il joue dans la même cours question tarifaire. La gamme commence en effet à partir de 54 200 € pour grimper jusqu’à 74 100 € avec une offre intermédiaire de 64 100 € pour notre version Premium. Sans oublier une kyrielle de packs qui transcende l’expérience à bord, mais hors de prix.

Malheureusement, Genesis n’a pas l’image d’Audi ou de BMW et ce qui fait tiquer chez eux pourrait ici vraiment faire tousser. D’autant plus que la concurrence chinoise qui arrive avec du 800 V ne va pas se gêner pour offrir du tout-en-un à des prix beaucoup plus doux.