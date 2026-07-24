Stellantis muscle son équipe dirigeante en Chine et à la performance 

Stellantis renforce son équipe dirigeante. Le groupe aux 14 marques nomme ainsi Tianshu Xin à la direction de la région Chine et Asie-Pacifique, un poste qu’il prendra à compter du 3 août 2026. Il reportera directement à Antonio Filosa, directeur général du constructeur, et rejoint ainsi l’équipe de direction.

Le groupe souhaite ainsi renforcer sa position sur ce territoire et "accélérer la mise en œuvre de son programme de création de valeur". Pour sa part, Grégoire Olivier, directeur Chine de Stellantis, vient d’être nommé conseiller stratégique et reportera à Tianshu Xin.

Ce dernier dispose de 30 années d’expérience dans les domaines de la gestion des opérations, de la stratégie, du développement commercial, des fusions-acquisitions, ainsi que des ventes et du marketing dans différents secteurs d’activité.

Nommé en février 2025 directeur des opérations de Stellantis Chine et responsable de l’Alliance entre Stellantis et Leapmotor, Tianshu Xin conserve également son poste de directeur général de Leapmotor International, qu’il occupe depuis novembre 2023.

Pablo Di Si nommé directeur de la performance

Également à compter du 3 août 2026, Stellantis nomme Pablo Di Si aux fonctions de directeur de la performance. Il reportera également directement à Antonio Filosa et sera chargé de la mise en œuvre du programme de création de valeur de l’entreprise, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs stratégiques et financiers de Stellantis.

"Tianshu Xin et Pablo Di Si apportent une solide expérience de leadership international, une grande rigueur opérationnelle et un parcours démontré dans la construction d’équipes performantes et l’amélioration des résultats sur des marchés très concurrentiels", se réjouit Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, dans un communiqué.

Disposant d’une solide expérience internationale dans l’industrie automobile, Pablo Di Si possède une expertise reconnue dans l’amélioration de l’excellence opérationnelle, l’optimisation des performances, le développement de la performance commerciale et la conduite de transformations au sein d’organisations mondiales complexes. Il occupait auparavant le poste de président-directeur général de Volkswagen Group Amérique du Nord.