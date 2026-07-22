Essai Zeekr 7 GT : le sens du voyage

En parallèle de l'offensive de Geely sur le marché généraliste, le groupe chinois lance Zeekr à l'assaut des marques premium allemandes. La 7 GT a-t-elle les arguments pour bousculer les références du segment des grandes routières ?

Avec la 7 GT, Zeekr, marque premium du groupe chinois Geely, veut aller affronter de face les premium allemands. ©Zeekr

Geely ne cesse de faire parler de lui. Après sa marque Polestar qui a débarqué sur le marché français l'année dernière, le constructeur chinois lance au même moment, Geely Auto, sa marque généraliste et Zeekr, qui a pour ambition de se frotter au premium allemand.

Cette marque a été créée de toute pièce en 2021 par le géant chinois pour concurrencer sur son propre marché Tesla et Nio. Elle tire son nom de l'acronyme : "ZE" pour "zéro", "le point de départ d'une infinité de possibilités", comme nous l'explique le porte-parole de la marque, "E" pour "Evolving the electric era" (Évolution de l'ère électrique), et "Kr" pour l'élément krypton, un gaz rare qui émet de la lumière lorsqu'il est électrifié.

Si la marque est 100 % chinoise, Zeekr revendique son appartenance au continent européen, puisque les véhicules de la gamme ont été dessinés en Suède. Elle est composée pour l'heure de quatre modèles : la berline 001, premier modèle de Zeekr, le X, un SUV du segment C, le 7X, un SUV du segment D, et le 7 GT, le modèle qui nous intéresse ici.

Break du segment D

Long de 4,81 m, le 7 GT est à mi-chemin entre un coupé quatre portes et un break de chasse, puisant clairement son inspiration du côté de la Porsche Panamera. En ouvrant les portes sans montant, on découvre un intérieur bien construit, très accueillant. Les moindres détails ont été soignés, ce qui n'est plus toujours le cas chez les concurrents allemands ciblés.

Comme beaucoup de modèles chinois, la planche de bord n'a aucune personnalité. Un grand écran central commande toutes les fonctionnalités, absolument toutes, comme le réglage des rétroviseurs par exemple. Heureusement, quelques raccourcis, notamment pour désactiver les aides à la conduite, facilitent la prise en main.

Une belle habitabilité

Autre spécificité des modèles chinois : l'habitabilité. Avec un empattement de 2,90 m, les passagers arrière seront choyés, d'autant plus que Zeekr leur a réservé quelques petites attentions. Les portes électriques s'ouvrent sans effort en appuyant sur un bouton, fonction que l'on retrouve à l'avant, tandis que la banquette arrière s'incline elle aussi de manière automatique.

En revanche, il faudra voyager relativement léger car, eu égard aux dimensions de la voiture, le volume du coffre n'est pas très gros. Il affiche une contenance de 465 litres, à quoi il faut ajouter les 65 l du frunk, utilisé principalement pour ranger les câbles.

Batteries de 75 et 100 kWh

Pour l'instant, Zeekr ne commercialise que des versions électriques. Trois offres sont au catalogue. La première est une propulsion qui répond au nom de "Core". Elle affiche une puissance de 421 ch et un couple de 440 Nm et dispose d'une batterie de 75 kWh, ce qui promet une autonomie de 510 km.

La seconde reprend les mêmes spécificités que la première, mais elle troque sa batterie LFP pour une NMC d'une capacité de 100 kWh. Elle est homologuée pour 655 km, une belle référence.

Enfin, la troisième version joue le grand jeu avec deux moteurs électriques pour une puissance totale de 646 ch et 710 Nm de couple. Cette transmission intégrale est dotée de la même batterie que la "LongRange", se traduisant par une autonomie de 558 km.

Architecture 800 V et recharge rapide

Le credo de Zeekr, c'est la technologie. Il était donc tout naturel que le 7 GT soit doté d'une architecture 800 V, la même que l'on trouve chez les récentes Volvo EX90, ES90 et prochaine EX60, sans oublier sur la Polestar 4. Ainsi doté, Zeekr promet une recharge de 10 à 80 % en 16 minutes (13 minutes pour la version Core) pour une puissance jusqu'à 450 kW (22 kW en AC). De quoi faire de longs trajets l'esprit tranquille.

Justement, le Zeekr 7 GT est taillé pour faire de la route. Y compris sur des routes sinueuses, ce qui est rarement le terrain de jeu des productions chinoises. Avec un poids de 2 285 kg, ce break n'a pas une once de vocation sportive, mais son châssis est suffisamment bien équilibré et sa direction relativement précise pour permettre à la voiture de se placer correctement dans les virages. On apprécie également la sensation avec la pédale de frein.

Sur les routes de l'arrière-pays niçois, sur un parcours assez montagneux, nous avons pu tester le système régénératif qui fonctionne très bien. Nous avons enregistré une consommation moyenne de 17,1 kWh/100 km, une valeur purement indicative dans un tel contexte, mais qui permet néanmoins de se faire une idée sur des parcours plus classiques.

Routière dans l'âme

Dispensé de suspensions pilotées, un équipement réservé à la version 4WD, l'ensemble suffit en lui-même sauf si le besoin d'une transmission intégrale et d'accélérations en dessous des 3,5 s se fait sentir.

Mais il va sans dire que le terrain de prédilection de cette routière sera les autoroutes, les kilomètres défileront dans un parfait silence, tandis que tous les occupants auront l'occasion de profiter du confort des sièges.

Si le Zeekr 7 GT n'a pas la rigueur dynamique des concurrents qu'elles visent frontalement, elle a néanmoins largement de quoi faire illusion. À commencer par un niveau d'équipements irréprochable et une politique tarifaire imbattable dans le segment que la marque vise.

Des tarifs très en dessous de la concurrence

La gamme commence à partir de 45 900 euros, là où la concurrence la plus directe comme la Volkswagen ID.7 ou l'Audi A6 Avant e-tron débutent respectivement autour des 57 000 et 67 000 euros. Dans la version Long Range, la plus pertinente, le prix grimpe à 50 990 euros et jusqu'à 57 490 euros pour la version 4WD.

Ici, l'écart de prix avec la concurrence allemande est stratosphérique. Reste que, à l'instar des autres marques de la maison mère comme Lynk & Co ou Polestar, Zeekr va devoir se faire un nom. Probablement son plus grand défi.