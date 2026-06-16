Geely met les bouchées doubles pour constituer son réseau français

Arrivé officiellement fin avril 2026, le constructeur chinois Geely poursuit activement le développement de son réseau. Les premiers contrats signés l'ont été avec les groupes Auto Réal, à Bordeaux (33), Toulouse (31) et Perpignan (66), et Baldassari à Marseille (13), Toulon et Fréjus (83).

Ils ont été très rapidement suivis par les groupes Como à Pontoise (95), Vélizy (78) qui, à titre d'exemple, s'est greffé à celui de Smart, Colombes (92), Fontenay-sous-Bois (94), Paris XIIe et XVIIe (75), Stains (93) et Port-Marly (78), Elypse Autos à Mulhouse (68), Belfort (90) et Épinal (88), tandis que Select Auto couvre le secteur de La Rochelle (17).

Trois nouveaux entrants

Aujourd'hui, ils sont rejoints par les groupes Amplitude, Schumpp Automobiles et Moretto. Le premier implante la marque dans cinq villes de son territoire, au centre et à l'est de la France, à savoir Orléans (45), Auxerre (89), Troyes (10), Dijon (21) et Besançon (25).

De son côté, le groupe alsacien, en parallèle de Hyundai et de Suzuki, ouvre une concession Geely à Haguenau à la place d'Honda, panneau qu'il a perdu en 2025.

Enfin, le groupe Moretto, distributeur Ford historique (comme Amplitude) dont le siège est à Verdun (55), inaugure un premier point de vente à Reims (51).

De nouvelles signatures vont rapidement tomber, car le constructeur vise les 70 adresses d'ici la fin de l'année pour dépasser d'ici un an la centaine de concessions. Geely promet une rentabilité rapide pour ses investisseurs, sans avancer davantage de détails pour le moment.

Pour rappel, XPeng a annoncé une rentabilité de 0,5 % en 2025, tandis que le réseau BYD ne l'est pas encore. Pour intégrer le réseau, Geely demande l’ouverture d’un showroom exclusif d’au moins 250 m² ainsi que la présence d’un vendeur dédié.

Aujourd'hui, la gamme est composée de deux SUV du segment C, le Starray, un modèle hybride rechargeable de 4,74 m de long, commercialisé à partir de 34 990 euros, et l'E5, son équivalent électrique. Ce dernier affiche une longueur de 4,61 m et une autonomie jusqu'à 475 km, facturé à partir de 37 990 euros. D'ici la fin de l'année prochaine, Geely compte couvrir 90 % des segments.