Le groupe Bernier étend son réseau MG avec deux nouveaux sites dans l'Essonne

Le groupe Bernier poursuit le déploiement de la marque MG en Île-de-France. Le distributeur vient d'ouvrir deux nouvelles concessions à Étampes et à Sainte-Geneviève-des-Bois (91), renforçant ainsi la présence du constructeur chinois dans le sud de la région parisienne.

Avec ces deux implantations, le distributeur porte à cinq le nombre de ses concessions MG. Le groupe était déjà présent à Massy (91), ainsi qu'à Fleury-les-Aubrais, dans l'agglomération d'Orléans (45) et à Montargis (45). À terme, ce dispositif représente un potentiel de plus de 1 000 véhicules neufs commercialisés chaque année.

Renforcement en Île-de-France

Cette extension illustre la montée en puissance de MG dans les réseaux de distribution français. Pour Bernier, elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des marques distribuées et de renforcement de son ancrage territorial, notamment en Île-de-France, un marché clé pour le développement de la marque.

Basé en Centre-Val de Loire, le groupe Bernier distribue aujourd'hui onze marques automobiles à travers un réseau de 60 concessions. En 2025, il a réalisé un chiffre d'affaires de 675 millions d'euros, vendu 14 500 véhicules neufs et 12 900 véhicules d'occasion à particuliers, tout en enregistrant 157 000 entrées dans ses ateliers. Il figure à la 27e place de notre dernier top 100 de la distribution.