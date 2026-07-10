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Distribution

Hervé Miralles passe la main à Stéphane Caldairou à la tête d’Emil Frey France

Publié le 10 juillet 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Président d’Emil Frey France, Belgique et Luxembourg depuis huit ans, Hervé Miralles quitte ses fonctions. Il va occuper un nouveau poste au siège européen du groupe. Stéphane Caldairou lui succède.
emil frey
Stéphane Caldairou (à gauche) succède à Hervé Miralles (à droite) à la tête d'Emil Frey France. ©Emil Frey

Une page se tourne chez Emil Frey. Hervé Miralles cède son poste de président du groupe de distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg qu’il occupait depuis huit ans. Il rejoint le siège européen de l’entreprise où il est en charge, depuis le 1er juillet 2026, des opérations et des projets, aux côtés de Gerhard Schürmann, le président du groupe Emil Frey.

 

"Grâce à sa vision stratégique et son expertise sectorielle, Hervé Miralles a structuré avec succès l'organisation et le fort développement du groupe Emil Frey en France, en Belgique et au Luxembourg, positionnant l'entreprise à l'avant-garde de la distribution automobile de demain", souligne Gerhard Schürmann.

 

Hervé Miralles, Emil Frey France : "Si rien n’est fait sur les buy back, on va vers une hémorragie"

 

Hervé Miralles, à la suite de sa nomination, dit avoir "une pensée toute particulière pour les équipes qui m’ont accompagné tout au long de ces années et je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance pour leur engagement et leur travail".

 

Stéphane Caldairou lui succède à la tête du premier groupe de distribution en France, fort de 193 170 ventes de véhicules neufs et d’occasion en 2025, pour un chiffre d’affaires consolidé de 4,7 milliards d’euros.

 

Ces chiffres, Stéphane Caldairou les connaît parfaitement. Il évolue dans le groupe depuis 2013 et il occupait dernièrement le poste de directeur général d’Emil Frey France Finances et Activités VO.

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