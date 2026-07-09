Nicolas Nilles aux commandes de Sineo pour accompagner sa diversification

Nicolas Nilles occupe désormais le fauteuil de président de Sineo. Depuis le mois de juin 2026, il a pris la succession d'Hervé Casquet, l'homme aux manettes depuis 2013. Le nouveau dirigeant souhaite préparer l'avenir de l'entreprise nordiste spécialisée dans la préparation esthétique des véhicules d'occasion pour le compte des constructeurs, des concessionnaires et des flottes.

Un mouvement qui apparaît logique considérant l'influence de Nicolas Nilles dans le réseau Sineo. Licencié de marque, il exploitait sept sites répartis dans les régions du Grand Est et d'Occitanie. Un investissement de long cours qu'il a valorisé pour devenir associé de la maison mère.

"Confier les clés de Sineo à Nicolas [Nilles] est une immense fierté, a commenté Hervé Casquet. Il incarne l’exigence technique et l’esprit de notre réseau. Cette transmission est la clé de voûte pour propulser notre enseigne vers de nouveaux sommets, tout en restant fidèle à nos valeurs d’excellence opérationnelle et d’engagement humain".

Diversification des prestations à venir

L'entrée de Nicolas Nilles dans le capital va faire évoluer l'offre de services délivrés par Sineo. En effet, il hébergeait son activité de licencié de marque au sein du groupe Engelis, dont il est le président-fondateur. Mais par ailleurs, il a construit sa réputation dans le monde du nettoyage industriel, d'une part, et dans le convoyage de véhicules, d'autre part.

Il est convenu que ces compétences deviennent de nouvelles références dans le catalogue de Sineo. En plus du reconditionnement de voitures d'occasion à Lille (59) et de la préparation esthétique dans une cinquantaine de départements, la société nordiste proposera donc prochainement aux distributeurs automobiles de nettoyer leurs locaux et de déplacer leurs véhicules.

"Les distributeurs n’ont plus le temps de multiplier les prestataires et les factures. En centralisant l’esthétique de leurs véhicules, la propreté de leurs locaux et leurs flux logistiques, nous leur offrons de la sérénité et une maîtrise totale de leurs coûts de structure", s'est exprimé Nicolas Nilles.