Voitures d'occasion : les électriques dépassent les thermiques sur la vitesse de rotation

Ce que toute la profession appelait de ses vœux a fini par se produire pour les voitures d'occasion. Au deuxième trimestre 2026, la rotation des véhicules électriques a été meilleure que celle des exemplaires thermiques. Cette réalité a été constatée dans la dernière édition du baromètre Mobilians-Avere, étude publiée le 7 juillet 2026.

L'analyse, qui s'appuie sur les statistiques de marché compilées par AAA Data, montre que la tendance s'est inversée. Il faut en moyenne 138 jours, soit un peu plus de quatre mois, pour trouver l'acheteur d'une voiture électrique d'occasion indépendamment de l'âge. Outre le fait d'avoir gagné 13 jours par rapport au premier trimestre 2026, cette rotation devient donc plus rapide que celle des thermiques, annoncées à 142 jours (contre 141 jours au premier trimestre).

Dans le détail, l'étude Mobilians-Avere montre que les exemplaires de voitures électriques d'occasion de moins de 3 ans affichent un délai de 126 jours (contre 132 jours au T1 2026) et celles de 3 à 5 ans réclament en moyenne 128 jours (contre 144 jours au T1).

Pour les VEO de 5 à 8 ans, cela demande bien plus de temps, même si une amélioration est à noter (190 jours, contre 209 jours au T1 2026).

L'Île-de-France reflète la tendance

L'observation des données au travers du prisme de la segmentation révèle que les électriques du segment A se revendent en moyenne en 147 jours, contre 130 jours pour leurs équivalents thermiques.

Celles du segment B gagnent 13 jours pour descendre à un délai moyen de 139 jours, se rapprochant des concurrentes thermiques (137 jours).

Autre segment d'importance pour les VE, les D-SUV se distinguent avec une rotation moyenne de 97 jours (19 jours de mieux qu'au T1), mettant leurs équivalents thermiques à longue distance (133 jours).

En termes de géographie, des disparités subsistent. Les régions Centre-Val de Loire (178 jours), Bourgogne-Franche-Comté (165 jours), Bretagne et Pays de la Loire (161 jours chacune) se placent dans la fourchette haute.

À l'inverse, les voitures électriques d'occasion attendent bien moins pour reprendre la route en Île-de-France (103 jours) et dans les Hauts-de-France (105 jours). À souligner que dans la région parisienne, les VE font mieux que les thermiques (111 jours).

De plus en plus de négociations entre particuliers

Au T2 2026, le marché des voitures électriques d'occasion a totalisé 72 244 transactions. Il progresse de 42 % par rapport au trimestre précédent. Une croissance à mettre au crédit du canal des particuliers, dont les acquisitions ont bondi d'un trimestre à l'autre de 55 % en achat-crédit (à 45 815 unités) et de 34 % en location (à 18 810 unités).

Au fil du temps, certainement aidé par la maturité croissante des consommateurs et la recherche de prix abordables, le marché des transactions entre particuliers se dessine. Certes, il reste sept fois inférieur à celui des voitures thermiques, mais 10 464 VE d'occasion ont été négociées de gré à gré au deuxième trimestre. Un volume en gain de 39 % par rapport au trimestre précédent (+45 % versus T4 2025).

Dans ce cas de figure, les voitures échangées ont 4,7 ans de moyenne (contre 10,8 ans pour les thermiques). Elles correspondent donc à la vague des immatriculations réalisées post-confinement. Il convient de préciser qu'au deuxième trimestre 2026, la durée moyenne de détention d'une voiture électrique par le propriétaire était de 623 jours, contre 588 jours au T1 2026.

Trois clients sur quatre en amorce de transition

Qui sont les acquéreurs de voitures électriques d'occasion ? À 76 %, ils sont des propriétaires de voitures thermiques, dont la moyenne d'âge est estimée par AAA Data à 5,3 ans. À côté, il y a 15 % de propriétaires de voitures électriques. Les hybrides non rechargeables (5 %) et rechargeables (3 %) représentent une part encore marginale des motorisations précédemment détenues.

Comme un miroir du marché des thermiques, il faut savoir que le segment B constitue le principal vivier d'acheteurs d'électriques d'occasion, puisque 28 % des particuliers ont remplacé un véhicule de ce segment par un modèle électrique. Les segments C (16 %) et C-SUV (11 %) complètent le podium.