Tarifs en baisse pour la nouvelle Renault Megane E-Tech

Publié le 7 juillet 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Après avoir dévoilé sa nouvelle Megane E-Tech, Renault révèle enfin ses tarifs. La berline compacte, qui affiche maintenant une autonomie de 500 km, s'affiche à partir de 37 500 euros. Cela peut même descendre à 29 260 euros avec les aides maximales.

Les premières livraisons de la Renault Megane E-Tech sont attendues en octobre 2026 en France. ©Renault Design

Après avoir dévoilé la mise à niveau de la Megane E-Tech, qui lui offre notamment une autonomie de 500 km, Renault en dévoile aujourd'hui les tarifs. La berline électrique s'affiche ainsi à 37 500 et 40 500 euros. En retirant le coup de pouce CEE, qui peut atteindre au maximum 8 240 euros, la Megane est donc disponible à partir de 29 260 euros en finition Techno et à 32 260 euros en finition Esprit Alpine. La version précédente, disponible en trois finitions (Techno, Esprit Alpine et Iconic), était facturée (hors aides) de 39 500 à 43 000 euros. On peut donc dire que la nouvelle venue, avec sa batterie LFP et une autonomie supérieure, est plus compétitive. Avec un financement en LLD, la finition Techno est disponible à 220 euros par mois et la version haute, Esprit Alpine, à 260 euros par mois. Le calcul est fait avec un contrat de 37 mois et 30 000 km, avec un premier loyer majoré de 4 200 euros. Leasing social 2026 : la liste complète des modèles éligibles et des offres constructeurs De quoi poursuivre une belle carrière entamée fin 2021, et peut-être battre, en 2027, son record annuel d'immatriculations en France qui date de 2023, avec 17 623 unités. En attendant les premières livraisons de cette Megane cuvée 2026, en octobre prochain, le modèle a affiché une belle croissance au premier semestre. Les immatriculations ont progressé de 74 % pour atteindre 7 176 unités.

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