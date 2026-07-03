Leasing social 2026 : la liste complète des modèles éligibles et des offres constructeurs

Le 16 juillet 2026, le leasing social signera son grand retour en France. Une troisième saison qui rebondira sur le succès des deux précédentes. L’objectif pour le gouvernement reste le même qu’en 2024 et 2025 : accélérer l'électrification du parc automobile français en facilitant l'accès aux véhicules propres aux ménages les plus modestes.

Le budget alloué au dispositif permettra d'attribuer environ 50 000 véhicules en location longue durée, pour des durées de trois ans. À ce titre, les certificats d’économies d’énergie sont portés à 401 millions d’euros, représentant un montant de 8 020 euros par voiture, pour une aide comprise entre 6 500 et 9 500 euros.

Mais cette année, les critères d’éligibilité pour les clients sont plus souples. En effet, sont concernées les personnes physiques dont le revenu est inférieur à 16 880 euros, dont le trajet domicile-travail est supérieur à 10 km et qui réalisent au moins 8 000 km par an dans le cadre d’une activité professionnelle. Plus souple du côté des particuliers, mais un peu moins du côté des constructeurs.

En effet, ces derniers doivent proposer au moins une offre dont le loyer est inférieur à 140 euros ainsi que plusieurs offres inférieures à 200 euros. De surcroît, les véhicules doivent être éligibles à l'écoscore, peser moins de 1 800 kg et afficher un prix inférieur à 47 000 euros.

Les constructeurs devaient par ailleurs déposer leurs offres auprès de l’Ademe avant le 11 juin 2026, 17 h. Des critères qui ont laissé sur le carreau certains constructeurs et modèles. Voici la liste des modèles éligibles pour cette édition 2026 du leasing social.

Les offres de Stellantis

Rappelons que le groupe représentait l'essentiel des commandes lors des précédentes éditions. Cette fois encore, Stellantis bombe le torse dans le cadre de la saison 3 du leasing social. Le groupe propose douze modèles, dont les précommandes ont été ouvertes dès le 1er juin 2026.

Pour faciliter les démarches et aiguiller ses clients face aux méandres des conditions d’obtention du leasing social, le groupe mobilise en parallèle son entité dédiée à la recharge, Free2move Charge, afin de permettre des remises atteignant 40 % sur les bornes.

Et c’est Citroën qui sera le fer de lance du groupe pour cette troisième édition du dispositif. En effet, la marque aux chevrons propose l’offre la moins chère du marché avec la nouvelle ë-C3 à 94 euros par mois, sans apport. La marque fait également des offres sur six versions de l'ë-C3 et sur cinq versions de l'ë-C3 Aircross, dont les loyers iront jusqu’à 134 euros par mois.

Peugeot, de son côté, va mettre sur la table son best-seller : l'e-208. Elle sera proposée dans sa finition Style à partir de 149 euros par mois et à 159 euros par mois dans sa version Allure.

En parallèle, la marque au lion propose son SUV, l’e-2008, pour un loyer débutant à 179 euros par mois, également en deux versions.

Précisons que le prix est 20 euros plus élevé que lors de la précédente édition. Enfin, Peugeot conclut ses offres avec l'e-308 à partir de 199 euros par mois, un loyer équivalent à celui de l’édition 2025.

Les offres Peugeot-Citroën :

Pugeot e-208 Style (208) 149 € Allure 159 € e-2008 Style (2008) 179 € Allure 189 € e-308 Style (e 308) 199 € Citroën ë-C3 Autonomie Urbaine YOU eC3 94 € Autonomie Confort YOU 99 € Autonomie Urbaine PLUS 99 € Autonomie Confort PLUS 104 € Autonomie Confort COLLECTION 111 € Autonomie Confort MAX 114 € ë-C3 Aircross Autonomie Confort YOU Aircro 114 € Autonomie Étendue YOU 119 € Autonomie Étendue PLUS 124 € Autonomie Étendue COLLECTION 131 € Autonomie Étendue MAX 134 €

Les offres d’Opel et des marques issues de FCA

À l’instar de Citroën, Opel propose également une offre offensive. En effet, la marque au Blitz s’appuie en partie sur le leasing social pour renouer avec la croissance. Le constructeur allemand met donc à disposition son B-SUV Frontera Electric pour un loyer débutant à 99 euros par mois.

Deux autres modèles sont également éligibles : la Corsa Electric et le Mokka Electric, pour des loyers de 139 et 189 euros par mois. Des offres qui reposent comme toutes sur les certificats d’économies d’énergie (CEE) et mais aussi sur Stellantis Financial Services, sa filiale dédiée au financement.

Pour le reste des marques du groupe, Fiat propose la Grande Panda à 95 euros par mois en finition Pop et jusqu’à 115 euros pour la version Prima. Lancia met à disposition l’Ypsilon Elettrica pour 195 euros par mois. Jeep propose de son côté l’Avenger à partir de 149 euros par mois et jusqu’à 199 euros par mois. Enfin, Alfa Romeo participe à la fête avec sa Junior Elettrica.

Les offres Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia :

Opel Frontera Edition 113 ch – 44 kWh 99 € GS 113 ch – 44 kWh 109 € Edition 113 ch – 52 kWh 139 € GS 113 ch – 52 kWh 149 € Corsa Edition 136 ch 139 € GS 136 ch 149 € Mokka Edition 156 ch 189 € GS 156 ch 199 € Fiat Grande Panda finition POP 95 € finition ICÔNE 105 € finition LA PRIMA 115 € Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 199 € Lancia Ypsilon Elettrica finition LX 195 €

Renault sort sa Twingo E-Tech

Lors de la précédente édition, Renault avait réussi son pari en proposant la Renault 5 dans sa gamme de modèles éligibles. La citadine électrique s’affichait comme le modèle le plus sollicité dans le cadre de la saison 2025 du dispositif, avec 15 600 unités louées.

Cette année, la marque au losange propose quatre modèles et surfe sur la sortie de la nouvelle Twingo E-Tech pour espérer revenir sur le podium des modèles les plus demandés dans ce cadre.

La Twingo E-Tech est proposée à un loyer de 130 euros par mois pour sa variante Evolution et à 139 euros pour la version Techno.

Bien évidemment, la Renault 5 est également de retour pour cette nouvelle édition. Il faut toutefois noter que la différence de loyer entre la Twingo et la R5 est quasi nulle : la Twingo Techno et la Renault 5 Evolution sont toutes les deux proposées à 139 euros par mois. La R5 voit ses loyers s’étendre de 139 à 170 euros par mois.

Le constructeur français propose également deux versions de sa R4. Elle est notamment proposée pour un loyer mensuel de 170 euros en version Evolution et de 190 euros pour la version Techno.

Enfin, Renault ajoute à la gamme éligible la Megane E-Tech avec la variante Techno pour un loyer de 190 euros par mois. Les commandes ont été ouvertes le 16 juin 2026. Pour accompagner ses clients, Renault a ouvert un site web dédié pour jauger la demande et les accompagner dans leurs démarches. Le constructeur français a également lancé un service WhatsApp afin de tester l’éligibilité.

Les offres Renault :

Renault Twingo E-Tech Evolution 130 € Techno 139 € Renault 5 Evolution autonomie confort 139 € Techno autonomie confort 170 € Renault 4 Evolution autonomie confort 170 € Techno autonomie confort 199 € Megane E-Tech Techno 199 €

Nissan mise sur la Micra

Nissan réalise pour sa part son baptême du feu. La marque nippone s’appuie sur sa nouvelle Micra avec deux versions éligibles au dispositif. Le constructeur japonais propose notamment la version Engage. Un loyer identique à celui de la Renault 5, avec laquelle elle partage la plateforme, soit 139 euros par mois. Afin de compléter son offre, Nissan donne accès à un chargeur rapide en courant continu (DC) de 80 kW, autorisant une recharge de 15 % à 80 % en 30 minutes.

L’autre version, l’Advance, dotée d’une batterie plus puissante et d’une meilleure autonomie, s’affiche à un loyer de 199 euros par mois. Elle est équipée d’un chargeur rapide de 100 kW ainsi que de Google avec un planificateur d’itinéraire intelligent.

Les offres Nissan :

Nissan Micra Engage 139 € Advance 199 €

Les sud-coréens également dans les starting-blocks

Hyundai dégaine deux modèles pour cette troisième édition. La marque sud-coréenne s’appuie notamment sur l’Inster cinq places à 139 euros par mois. Un énième modèle à ce prix face à la Twingo, la R5 et la Micra. Hyundai propose également son SUV Kona pour un loyer mensuel de 189 euros.

De son côté, Kia compte proposer la nouvelle EV2 dans ses deux versions, aux loyers de 137 et 197 euros. La filiale française du constructeur sud-coréen espère louer entre 1 200 et 1 800 véhicules, ce qui correspond à ses parts de marché dans l’Hexagone, selon Marc Hedrich, son président.

Les offres Hyundai-Kia :

Hyundai Inster 5 places 42 kWh 139 € Kona Electric 48 kWh Intuitive 189 € Kia EV2 (petite batterie) finition 1 137 € finition 2 197 €

À noter que le constructeur espérait intégrer l’EV2 Grande Batterie, mais le départ de sa production dépassait la date limite de dépôt des dossiers, fixée au 11 juin 2026.

Notons également la disparition de l’EV4, qui figurait pourtant dans la liste des modèles éligibles lors de la précédente édition. En cause : le véhicule dépasse les 1 800 kg, ce qui ne lui permet plus d’être éligible en 2026.

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