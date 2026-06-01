Leasing social 2026 : Renault intègre la Twingo E-Tech à ses offres

Le leasing social signe son grand retour cet été 2026. Après Stellantis, c’est au tour de Renault de présenter ses modèles éligibles au dispositif. Cette année la marque au losange proposera quatre modèles, dont trois ont déjà vécu leur baptême du feu lors des deux précédentes éditions : la R5, la R4 et la Megane E-Tech. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, Renault ajoute un modèle phare au dispositif : la nouvelle Twingo E-Tech.

Celle-ci est proposée pour un loyer allant jusqu’à 130 euros par mois pour la variante Evolution et 139 euros pour la version Techno. Rappelons que l’autonomie en cycle WLTP pour ces deux modèles tourne autour des 260 km et une consommation de 12,2 kWh/100 km. Si le modèle est écoscoré, son moteur et sa batterie ne sont pas produits en Europe.

Un faible écart de loyer entre la Twingo et la Renault 5

Étonnamment, la différence de loyer avec la R5 Evolution est quasi nulle (139 euros par mois également) pour une autonomie en cycle WLTP bien supérieure, de 416 km. Rappelons que la R5 a été le best-seller de la marque au losange lors de la précédente édition avec 15 600 unités louées dans le cadre du dispositif. De son côté, la R5 E-Tech techno est proposée à un loyer de 170 euros par mois. Rappelons que le véhicule a été élu Voiture de l’Année 2025 et est assemblé à Douai (59).

De leur côté, les versions Evolution et Techno de la R4 seront également de la partie pour cette troisième saison du leasing social. Ces dernières sont accessibles pour un loyer de respectivement 170 et 190 euros par mois. La Megane E-Tech en version Techno propose un loyer à 190 euros. Rappelons que ce modèle a une autonomie de 468 km.

Ouverture des commandes le 16 juin 2026

Les véhicules Renault seront disponibles à la commande à partir du 16 juin 2026, soit un mois avant l’ouverture officielle des commandes du leasing social. Pour rappel, le groupe a ouvert un site web dédié afin de se faire une idée du nombre de clients intéressés et de les accompagner dans leurs démarches. Le constructeur français a également lancé un service WhatsApp afin de tester l’éligibilité.

Pour rappel, le gouvernement a prévu une enveloppe pour financer 50 000 véhicules électriques. Il a élargi l’éligibilité pour permettre à un plus grand nombre d’accéder à ces offres. Le gouvernement propose quatre montants d’aide en fonction du lieu de production du modèle. Ainsi, l’aide s’élève à 6 500 euros pour les véhicules électriques écoscorés, à 7 000 euros dans le cas où le moteur est fabriqué en Europe, à 9 000 euros lorsque la batterie est fabriquée en Europe et enfin à 9 500 euros si les trois critères sont cumulés.