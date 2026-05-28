Essai MG4 EV Urban : pas besoin du leasing social !

Alors que l'électrique a représenté moins de 15 % de ses ventes en 2025, la marque anglo-chinoise revient sur le devant de la scène avec la MG4 EV Urban, une compacte électrique au prix du segment inférieur. Bonne affaire ou simple coup marketing ?

La MG4 EV Urban se positionne sur le segment C pour le prix d'un segment B. ©MG Motor

MG Motor poursuit sa relance sur le véhicule électrique. Mais pas n’importe comment. Avec la MG4 EV Urban, le constructeur chinois frappe fort : il propose en effet une compacte pour le prix d’une citadine. Car avec un modèle vendu 19 990 euros (ou 199 euros/mois, sans apport, 48 mois, 40 000 km), prix qui inclut une prime de lancement de 5 005 euros, "offre qui va durer", assure le constructeur, la concurrence est quasiment inexistante.

Un positionnement qui n’est pas sans rappeler les débuts de Dacia, que le constructeur désigne d’ailleurs comme son principal concurrent. Mais ici, MG propose beaucoup plus que l’essentiel. En premier lieu, de l’espace à bord. Avec une longueur de 4,39 m, la MG4 EV Urban assure une très belle habitabilité.

De la place, de la place, de la place !

La place à l’arrière est très satisfaisante et le volume du coffre est immense avec 480 l, l'une des références sur le segment. Si la planche de bord n’est pas d’une folle originalité, MG, qui développe en partie ses voitures au Royaume-Uni, n’a pas cédé aux sirènes du tout-numérique comme ses confrères chinois.

Des commandes physiques pour régler la ventilation et le volume du système multimédia sont idéalement placées sur la console centrale. Un (très) bon point pour l’ergonomie.

Même satisfecit pour le système multimédia et pour la déconnexion des aides à la conduite. Il est ainsi possible de les paramétrer et de les enregistrer une bonne fois pour toutes. Le conducteur a juste une action à faire à chaque démarrage, comme l’oblige la réglementation, pour retrouver ses préférences. On applaudit.

Comme d’habitude chez MG, la gamme est très simple : deux capacités de batterie (43 kWh et 54 kWh), liées à deux puissances (149 ch et 160 ch) et deux finitions (Comfort – déjà très bien équipée – et Premium). L’offre à moins de 20 000 euros porte naturellement sur la version la moins-disante (43 kWh, 149 ch).

Une grande sobriété

Nous n’avons pas eu l’occasion d’essayer cette motorisation, mais la plus puissante en finition Premium (25 490 euros, remise incluse) ne souffre d’aucun défaut. À commencer par une consommation, une fois n’est pas coutume, inférieure à celle de l'homologation ! Après plus de 150 km sur les routes très vallonnées du Pays basque, l’ordinateur de bord indiquait en effet 14,6 kWh/100 km, un très bon résultat, contre les 15,5 kWh/100 km affichés sur la fiche technique.

Cela permet d’atteindre sans aucun problème les 415 km d’autonomie annoncés (325 km pour la version 43 kWh), excepté bien sûr sur l'autoroute. Pour la recharge, MG fait le minimum avec une puissance de 87 kW (82 kW pour la batterie plus petite), soit un 10 à 80 % en 30 minutes. Peut mieux faire.

Sans réelle concurrence

Sur ce parcours exigeant, la MG4 EV Urban, qui est une traction, n’a pas failli. Sa direction se révèle assez précise, son comportement rassurant, les mouvements de caisse relativement bien contenus. On lui reproche en revanche un freinage qui manque de mordant et une insonorisation discutable sur autoroute, des défauts qui sont loin d’être rédhibitoires, eu égard à son prix.

Avec un tel modèle, MG possède un vrai produit, certes sans faveur, mais très efficace pour démocratiser l’électrique. Il surpasse la MG4 qui s’est embourgeoisée depuis sa récente mise à jour.

Surtout, la MG4 EV Urban inaugurera à l’automne prochain la batterie semi-solide. Bien que ce modèle soit déjà commercialisé en Chine, le constructeur reste très discret sur les capacités de la version européenne, mais il promet une meilleure efficience de la batterie.