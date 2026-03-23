Essai MG4 EV : à prendre au sérieux

À son retour en France en 2020, MG avait joué la carte de l'électrique. La berline MG4 était alors une pièce maîtresse, avec le premier ZS, de cette reconquête.

Ainsi, après une logique montée en puissance, les modèles électriques ont représenté en 2023 jusqu'à 80,4 % des ventes de la marque en France. Cette année-là, la MG4 avait atteint son apogée avec 20 072 immatriculations.

Mais avec la mise en place par l'Union européenne de droits de douane pour les modèles électriques chinois, MG, qui doit s'acquitter de 45,3 % de taxes supplémentaires, a changé son fusil d'épaule.

Le constructeur mise depuis sur l'hybridation. Fin 2025, les hybrides s'adjugeaient 77,5 % des ventes de la marque et les PHEV sont montés à 10,8 %. Logiquement, l'électrique s'est limitée à 11,7 %.

Mais MG n'abandonne pas le sujet pour autant. En effet, après le récent MGS5 EV, la marque va lancer en 2026 le MGS9 EV, la MG4 Urban en entrée de gamme et vient donc de revisiter sa MG4 EV.

Jusqu'à 545 km d'autonomie

Les retouches extérieures sont légères. Les feux passent aux Led, le bouclier s'inspire de celui du cabriolet Cyberster tout en étant plus aérodynamique. Même logique à l'arrière où le becquet est maintenant en une seule pièce.

Le grand changement est à l'intérieur où la berline reprend beaucoup au SUV MGS5 EV comme la planche de bord, les sièges ou encore les deux écrans de 7'' pour l'instrumentation et de 12,8'' pour l'infodivertissement.

Les matériaux sont de bien meilleure qualité. Quant à l'interface, même si les choses s'améliorent, elle reste encore difficile à prendre en main avec des menus chargés.

La berline de 4,29 m repose toujours sur la plateforme MSP du constructeur et conserve les mêmes trains avant et arrière (cinq bras). La MG4 conserve ainsi son comportement qui était un bon point de la variante précédente. En revanche, l'offre des groupes motopropulseurs évolue légèrement.

La première proposition accueille un nouveau moteur de 140 kW (190 ch) avec 350 Nm de couple. C'est 14 ch de moins que précédemment, mais 100 Nm de couple de plus qui permettent d'améliorer le 0 à 100 km/h de 4 dixièmes, à 7,5 s.

Cette machine électrique est équipée d'une batterie LFP de 64 kWh bruts, fournie par CATL (comme les autres batteries du modèle) qui permet d'annoncer une autonomie de 452 km avec une consommation de 17,6 kWh/100 km.

Elle est également plus performante lors des recharges rapides avec 25 mn pour passer de 10 à 80 %, soit 5 mn de moins, en acceptant une puissance comprise entre 140 et 154 kW. Pour les autres cas, elle embarque un chargeur de 11 kW.

Pour le reste de la gamme, la MG4 EV conserve son moteur de 180 kW (245 ch) associé à une batterie de 77 kWh NMC. De quoi offrir une autonomie WLTP de 545 km, en hausse de 25 km grâce notamment au travail sur l'aérodynamisme du véhicule (volets actifs) ou à l'amélioration de la gestion de la batterie (BMS).

La version quatre roues motrices XPower cache toujours un moteur sur chaque train (150 kW/204 ch à l'avant et 180 kW/245 ch à l'arrière) pour offrir une puissance de 320 kW (435 ch). La sportive conserve sa batterie NMC de 64 kWh permettant une autonomie WLTP de 405 km.

La marque annonce aussi avoir amélioré ses Adas, au nombre de 16, en reprenant des éléments techniques du MGS5 EV, comme notamment sa caméra. MG a choisi de travailler avec Horizon Robotics pour une meilleure calibration de l'ensemble.

Alors, sur la route, les actions des Adas s'améliorent, même si leur paramétrage pourrait être plus simple. MG progresse, mais reste encore loin des meilleurs dans le domaine.

Coup de pouce de 6 000 euros !

Enfin, MG France a simplifié la gamme en supprimant l'entrée de gamme "Standard". La MG4 EV est ainsi proposée en finitions Premium, avec les deux batteries, et XPower.

Les tarifs débutent à 33 490 euros pour culminer à 38 990. La précédente MG4 débutait à 29 990 euros, mais la future entrée de gamme de la compacte sera bientôt confiée à la MG4 Urban.

Mais à ses tarifs catalogues déjà compétitifs, il faut enlever 6 000 euros "offerts" par MG. Ainsi la berline se retrouve disponible à partir de 27 490 euros. Le constructeur propose aussi une LOA à 349 euros par mois.

De quoi rester largement compétitif face à des modèles européens bénéficiant des aides comme la Renault Megane ou la VW ID.3. La MG4 EV reste à prendre au sérieux.