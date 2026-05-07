Essai Jaecoo 5 : une sobriété à toute épreuve

Avec son hybridation douce et une consommation digne d’un diesel, le Jaecoo 5 débarque en France avec de solides arguments. Plus spacieux et mieux équipé qu’un simple SUV urbain, ce nouveau challenger chinois entend bien secouer les références du segment.

Le Jaecoo 5 affiche une longueur de 4,38 m et est disponible en version hybride non rechargeable. ©Jaecoo

Lancé en même temps que le Jaecoo 7, marque dédiée à l'exportation du constructeur chinois Chery, le Jaecoo 5 SHS-S, nomination pour l’hybride non rechargeable, est présenté comme un SUV du segment B. Mais avec une longueur de 4,38 m, nous sommes très loin des Renault Captur, voire du Peugeot 2008 et ses 4,30 m.

Il est donc plutôt à considérer comme un modèle familial, certes compact, mais qui ne fait pas l’impasse sur l’habitabilité, loin de là. Son intérieur se montre très logeable et la banquette arrière accueillante pour trois adolescents. Côté coffre, le volume de 410 litres, même si ce n’est pas la référence par rapport à la concurrence, se révèle suffisant.

Comme tout modèle chinois, l’intérieur ne brille pas par son originalité. Toutes les commandes se pilotent via le grand écran central, y compris la climatisation ou le dégivrage, ce qui n’est pas des plus ergonomiques. D’ailleurs, sous Android Auto (ou Apple CarPlay), il faut sortir de l’application pour y accéder. À revoir. Heureusement qu’il est possible via un raccourci écran paramétrable de désactiver les aides à la conduite toujours trop intrusives.

Avec une puissance cumulée de 224 ch (295 Nm), le système hybride du Jaecoo 5 mise avant tout sur le confort et la douceur, avec un comportement très proche de celui d’une voiture 100 % électrique. En pratique, c’est presque toujours le moteur électrique de 204 ch qui propulse le SUV, tandis que le moteur essence 1.5 turbo intervient surtout comme générateur pour recharger la petite batterie NMC de 1,83 kWh. Résultat : les accélérations sont franches, linéaires et agréables, sans les à-coups souvent ressentis sur certains hybrides concurrents.

Sur la route, le Jaecoo 5 surprend aussi par son équilibre et son silence de fonctionnement. Grâce à une transmission sans changement de rapport et à un moteur thermique qui reste discret, l’ambiance à bord est particulièrement feutrée. Même lors des fortes accélérations, la gestion électronique évite l’effet "moulinage" désagréable typique de certaines hybrides à boîte CVT.

Autre très grande qualité du Jaecoo 5 : sa consommation. Disons-le clairement, il remplace n’importe quel diesel. En fonction du mode de conduite, il est possible d’avoisiner les 4 l/100 km si l’on a le pied léger sur un parcours mixte, bien en dessous des 5,3 l/100 km de la fiche technique. Sans chercher les économies, la consommation se rapproche de celle de l’homologation, une prouesse suffisamment rare pour être soulignée.

Direction et freinage à revoir

En revanche, la mise au point tranche avec les productions européennes. Les principaux griefs portent sur la direction et sur le freinage. Beaucoup trop assistée, la direction se montre totalement artificielle. Le conducteur ne bénéficie d’aucune information, ce qui ne lui permet pas de savoir précisément où la voiture se positionne, limitant toute velléité de conduite un brin dynamique.

Le second point est le manque de progressivité de la pédale de frein, quel que soit le niveau de régénération. C’est d’autant plus flagrant à basse vitesse où il est parfois difficile de doser le freinage, ce qui nuit au confort des occupants.

Autant de défauts qui seront probablement effacés, ou du moins, améliorés, pour les modèles à venir, les constructeurs chinois étant très réactifs pour apporter des corrections.

Car d’une manière générale, le Jaecoo 5 se révèle être, pour un usage familial classique, très recommandable. Principal rival du Dacia Duster, qui risque ici de souffrir, ou du MG ZS, le Jaecoo 5 fait oublier ses quelques défauts de mise au point par un prix très attractif de 26 990 euros, un excellent niveau d’équipements et une très belle habitabilité.

En outre, le déploiement rapide de son réseau, qui atteindra les 200 points de vente dans un avenir proche, devrait rassurer n’importe quel client à la recherche d’un véhicule fonctionnel et surtout très économique à l’usage.