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Constructeurs

Gaël Colin aux commandes de l’après-vente de Kia France

Publié le 5 mai 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Kia France recrute Gaël Colin, ex-Stellantis passé récemment par le groupe Mary Automobiles, au poste de directeur après-vente et expérience client. Il succède à Jean-Philippe Garambois, nommé directeur marketing.
Gaël Colin kia
Gaël Colin rejoint Kia France. ©Kia

Gaël Colin rejoint Kia France au poste de directeur après-vente et expérience client. Le constructeur sud-coréen accueille un homme d’expérience, qui a évolué pendant près de 30 ans au sein du groupe PSA, devenu Stellantis en 2021.

 

Membre du comité de direction de la marque Peugeot à compter de 2021, Gaël Colin a notamment contribué à l’introduction de la garantie 8 ans ou 160 000 km. Début 2025, il avait quitté les rangs du constructeur pour rejoindre le groupe de distribution Mary Automobiles.

 

Christophe Mandon propulsé chez Kia Europe

 

Dans ses nouvelles fonctions, Gaël Colin succède à Jean-Philippe Garambois. Ce dernier, salarié du constructeur depuis 2007, prend de nouvelles responsabilités en devenant directeur marketing. Il prend la suite d’Olivier Bouelharrag, qui a quitté Kia France.

 

Gaël Colin et Jean-Philippe Garambois, étant donné leurs fonctions, sont membres du comité de direction. Celui-ci est présidé par Marc Hedrich, à qui ils reportent tous les deux.

 

"La connaissance à 360° de Kia France de Jean-Philippe et l’expertise de Gaël acquise chez d’autres constructeurs et à l’international seront des atouts précieux pour relever les défis qui nous attendent", commente Marc Hedrich.

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