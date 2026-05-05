Gaël Colin aux commandes de l’après-vente de Kia France

Gaël Colin rejoint Kia France au poste de directeur après-vente et expérience client. Le constructeur sud-coréen accueille un homme d’expérience, qui a évolué pendant près de 30 ans au sein du groupe PSA, devenu Stellantis en 2021.

Membre du comité de direction de la marque Peugeot à compter de 2021, Gaël Colin a notamment contribué à l’introduction de la garantie 8 ans ou 160 000 km. Début 2025, il avait quitté les rangs du constructeur pour rejoindre le groupe de distribution Mary Automobiles.

Dans ses nouvelles fonctions, Gaël Colin succède à Jean-Philippe Garambois. Ce dernier, salarié du constructeur depuis 2007, prend de nouvelles responsabilités en devenant directeur marketing. Il prend la suite d’Olivier Bouelharrag, qui a quitté Kia France.

Gaël Colin et Jean-Philippe Garambois, étant donné leurs fonctions, sont membres du comité de direction. Celui-ci est présidé par Marc Hedrich, à qui ils reportent tous les deux.

"La connaissance à 360° de Kia France de Jean-Philippe et l’expertise de Gaël acquise chez d’autres constructeurs et à l’international seront des atouts précieux pour relever les défis qui nous attendent", commente Marc Hedrich.