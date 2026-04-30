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Constructeurs

Après-vente : Stellantis & You nomme Éric Leblond-Trepeu

Publié le 30 avril 2026

Par Mohamed Aredjal
2 min de lecture
Stellantis & You confie les rênes de son activité après-vente européenne à Éric Leblond-Trepeu. La filiale du constructeur mise sur l’expertise du dirigeant, fort d’un parcours de longue date au sein du groupe, pour piloter l'activité aftermarket.
Éric Leblond-Trepeu nommé directeur après-vente Europe de Stellantis &You. ©Stellantis
Éric Leblond-Trepeu nommé directeur après-vente Europe de Stellantis & You. ©Stellantis

Stellantis & You Sales and Services a officialisé la nomination d’Éric Leblond-Trepeu en tant que directeur après-vente Europe.

 

Ce cadre expérimenté, issu du sérail, prend ainsi la responsabilité de structurer et de déployer la stratégie aftermarket de la filiale de distribution du constructeur à l’échelle du continent.

 

Stellantis & You confie son activité pièces de rechange à Aymeric Le Her

 

Diplômé de l’École des Mines de Nantes, il fait ses premiers pas dans l’après-vente à la fin des années 1990. Dès ses débuts, il intervient sur des missions mêlant dimension internationale et organisation des activités, notamment auprès de plusieurs filiales européennes de Citroën, où il contribue à la mise en œuvre des politiques après-vente.

 

Son parcours se construit ensuite largement sur le terrain. Il enchaîne des responsabilités opérationnelles en France, d’abord comme responsable après-vente à Bordeaux (33) et Metz (57), puis à la tête de plusieurs sites de distribution, notamment à Angers (49), Aulnay-sous-Bois (93) et Sarcelles (95).

 

Ces expériences, sur des structures à forts volumes et souvent multi-sites, lui permettent d’acquérir une vision concrète des enjeux opérationnels du réseau.

 

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À partir de 2018, il rejoint le niveau groupe chez PSA avec un périmètre plus transversal. En charge de l’organisation et de la formation après-vente, il contribue à l’harmonisation des standards réseau, au déploiement d’outils informatiques et à la structuration de dispositifs de formation destinés aux réparateurs.

 

Depuis 2021, Éric Leblond-Trepeu était impliqué dans l’amélioration de la performance des réparateurs au sein de Stellantis.

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