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Constructeurs

Stellantis & You confie son activité pièces de rechange à Aymeric Le Her

Publié le 7 avril 2026

Par Mohamed Aredjal
2 min de lecture
La filiale de distribution du constructeur Stellantis renforce son organisation aftermarket avec la nomination d’Aymeric Le Her à la tête de l'activité pièces de rechange. Il a notamment la charge d’accélérer le déploiement de Distrigo à l’échelle européenne.
Aymeric Le Her prend la direction de l’activité pièces de rechange de Stellantis & You, avec en ligne de mire le développement du réseau Distrigo en Europe. ©Distrigo
Aymeric Le Her prend la direction de l’activité pièces de rechange de Stellantis & You, avec en ligne de mire le développement du réseau Distrigo en Europe. ©Distrigo

Depuis le 1er avril 2026, Aymeric Le Her a pris la direction de l’activité pièces de rechange de Stellantis & You, filiale du constructeur. Il a pour mission de structurer et développer l’offre du groupe sur ce marché, avec un focus particulier sur l’expansion du réseau Distrigo en Europe.

 

Cette prise de fonction intervient dans un contexte de transition, marqué par le départ d’Amélie Vanden Bogaerde, qui occupait jusqu’ici les fonctions de vice-présidente et directrice générale pièces et services.

 

Diplômé de l’Estaca et titulaire d’un Executive MBA d’HEC, Aymeric Le Her débute chez Renault au début des années 2000, où il passe près de dix ans sur des fonctions mêlant développement de projets et activités commerciales.

 

Il rejoint ensuite Speedy en 2010, d’abord en tant que directeur des produits et services, avant de prendre en charge les achats et le commerce de l’enseigne. En 2016, il poursuit sa trajectoire chez Bridgestone, où il intervient sur des périmètres étendus couvrant la stratégie commerciale et les achats sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, puis sur les offres liées aux solutions de mobilité.

 

Son retour dans l’univers constructeur s’opère en 2021, lorsqu’il intègre le groupe PSA comme directeur pièces et services pour la France. À ce titre, il pilote un réseau dense de 5 800 réparateurs multimarques. Trois ans plus tard, il élargit son périmètre en rejoignant Stellantis pour diriger les opérations commerciales des véhicules utilitaires en Europe élargie, dans le cadre de l’entité Pro One.

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