Stellantis relance l’espoir autour de Maserati

Stellantis croit encore en Maserati. Alors que de récentes rumeurs faisaient état d’un possible rapprochement avec des constructeurs chinois, le groupe dirigé par Antonio Filosa a communiqué des éléments rassurants sur l’avenir de la marque italienne, lors de la présentation de son plan stratégique FaSTLAne 2030 le 21 mai 2026.

Restée sans lancement majeur depuis 2023, Maserati va en effet étoffer sa gamme de deux nouveaux modèles du segment E d’ici à la fin de la décennie. Stellantis n’a pas livré davantage de précisions mais une feuille de route détaillée et dédiée à la marque sera présentée à Modène, en Italie, en décembre 2026.

Une chute vertigineuse de ses ventes

En 2025, Maserati a seulement immatriculé 7 800 voitures, soit une lourde perte de 30 % en un an. La firme de Modène a ainsi presque retrouvé un niveau similaire à celui du début des années 2010. Pour rappel, deux ans plus tôt, en 2023, la marque écoulait encore 26 600 voitures, et même plus de 51 000 en 2017.

Maserati bénéficie pourtant d’une gamme composée de quatre véhicules. On y retrouve un SUV, le Grecale, une grande GT, la Granturismo, et sa déclinaison cabriolet la Grandcabrio, mais aussi la MCPura, une supercar de 630 ch, et la GT2 Stradale, une supercar de 640 ch. Malgré cela, le carnet de commandes de Maserati reste vide.

Le constructeur italien paie en effet sa stratégie de montée en gamme assumée, notamment sur le plan tarifaire. Une orientation que la clientèle n’a pas suivie, avec des répercussions sur l’image de la marque et la valeur résiduelle de ses modèles.

À cela s’ajoute le succès limité de la gamme 100 % électrique de Maserati. Un constat que partagent d’autres constructeurs, à l’image de Porsche, qui réinvestit aujourd’hui massivement dans les motorisations thermiques.