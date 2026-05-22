Stellantis relativement prudent sur le volet financier de son plan

Stellantis veut revenir dans la course avec son plan d'investissement de 60 milliards d'euros. Un investissement qui devra aussi se traduire dans l'amélioration des comptes.

Ainsi, à l'échéance du plan, en 2030, Stellantis vise un chiffre d'affaires de 190 milliards d'euros, contre 154 milliards en 2025. Une augmentation de 23 % qui serait notamment la conséquence d'une meilleure couverture de marché.

Le constructeur envisage, à la même date, une marge opérationnelle de 7 %, "avec des améliorations importantes à court terme", a indiqué le directeur financier Joao Laranjo. Rappelons qu'elle était négative (-0,5 %) en 2025.

Le temps d'une marge opérationnelle à 15 % semble bel et bien terminé. Mais naturellement pas toutes les régions seront logées à la même enseigne. L'Amérique du Nord sera la locomotive avec un CA en hausse de 25 % et une marge opérationnelle de 8 à 10 %.

L'Europe élargie restera la région la plus délicate avec "seulement" une croissance du CA de 15 % et une marge de 3 à 5 %.

L'entreprise anticipe aussi un "flux positif" de trésorerie généré par ses activités en 2027, pour grimper à six milliards d'euros en 2030. Le flux avait été négatif à hauteur de 4,5 milliards d'euros en 2025.

Durant les cinq années d'exécution du plan, Stellantis entend réaliser une réduction des coûts en rythme annuel de six milliards d'euros d'ici 2028, par rapport à 2025. Et cela devrait continuer d'augmenter jusqu'en 2030.

2028 est un premier point d'étape car Joao Laranjo a indiqué qu'au soir de cet exercice, le chiffre d'affaires devrait atteindre 175 milliards d'euros, la marge devrait ressortir à 5 % et le flux de trésorerie s'établir à trois milliards d'euros.

"Les résultats du premier trimestre montrent que nous sommes dans la bonne direction", a-t-il assuré. "Nous avons confiance dans les prévisions annuelles fournies en février", a-t-il poursuivi.

Stellantis se montre donc relativement prudent sur le plan financier. Ou réaliste, car l’industrie automobile vit une révolution et les vérités d'un jour peuvent être balayées en quelques mois.

Rappelons que Stellantis a affiché une perte nette de 22,3 milliards d'euros en 2025. Elle découlait d'une charge exceptionnelle de 25,4 milliards, notamment liée aux véhicules électriques, dont les ventes ont été très inférieures à ses attentes.