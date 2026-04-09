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Constructeurs

Stellantis enregistre un bon premier trimestre 2026

Publié le 9 avril 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Le constructeur a annoncé des résultats positifs sur les trois premiers mois de l'année 2026. Les immatriculations de Stellantis ont progressé de 5 % pour s'approcher des 700 000 unités.
Les ventes de Stellantis ont progressé de 5 % en Europe depuis le début de l'année 2026. ©AdobeStock

Stellantis commencerait-il à voir le bout du tunnel ? Sur le premier trimestre 2026, ses ventes ont en effet progressé de 5 % en Europe des 30 (Europe des 27 + Royaume-Uni, Norvège et Suisse), soit une performance supérieure à la croissance du marché (+3,7 %). Sur cette période, le constructeur a commercialisé 696 676 véhicules.

 

Stellantis, champion 2026 des immatriculations tactiques

 

Une progression qui lui permet de gagner 0,21 point en part de marché pour atteindre 17,5 %, son niveau trimestriel le plus élevé depuis le premier trimestre 2024. Et si l'on ajoute la contribution de Leapmotor International, la part de marché grimpe à 18,1 %.

 

Une pénétration sur les principaux marchés européens

 

Dans le détail, Fiat (+25,4 %), Lancia (+15,7 %), Citroën (+12,3 %) et Opel/Vauxhall (+10,5 %) enregistrent les meilleures performances commerciales depuis plusieurs trimestres. En termes de ventes, parmi les principaux marchés, Stellantis enregistre de solides performances en Allemagne (+15,2 %), tandis que l’Italie (+6,7 %) et l’Espagne (+6,1 %) affichent également de bons résultats. Idem en Autriche (+31,1 %) et en Pologne (+18 %).

 

Sur le marché de l'utilitaire, Stellantis Pro One reste sur la première marche du podium avec une part de marché de 28,7 %, tandis qu'en termes de motorisation, le constructeur détient la première place de l'hybridation (MHEV, FHEV et PHEV) avec une pénétration de 21,6 %.

 

Relance de l'activité

 

"Les trois premiers mois de 2026 ont consolidé la dynamique de reprise amorcée par Stellantis à la fin de l’année dernière, souligne Emanuele Cappellano, à la tête de la filiale européenne de Stellantis. Nous continuons à bâtir une croissance solide, portée par notre plan de relance de l’activité, fondée sur les besoins des clients, et soutenue par une offre équilibrée alliant fonctionnalité, design et choix des motorisations."

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