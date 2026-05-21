Nouvelle plateforme Stellantis STLA One : la future Peugeot 208 ouvrira le bal

Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, n'est pas reparti d'une feuille blanche, mais il a sérieusement rationalisé les plateformes qui serviront à l'avenir. D'ici 2030, le constructeur veut que 50 % de ses ventes mondiales reposent sur trois plateformes.

Pour cela, exit les STLA Small, Medium et Large. À partir de 2027, il n'y aura plus que la STLA One pour couvrir les segments B, C et D. Stellantis annonce que la nouvelle venue remplace cinq plateformes et qu'elle pourra servir de base à 30 modèles.

Une plateforme dédiée aux utilitaires est également au programme à partir de 2029, comme la STLA Frame qui demeure pour les États-Unis et les pick-up. Cette gamme américaine pourra compter sur l'arrivée d'une offre REEV sur les SUV et pick-up à partir de 2026, puis de nouveaux pick-up compact et midsize en 2028.

La future Peugeot 208 va inaugurer la STLA One

Avec cette plateforme STLA One, que Stellantis annonce très modulaire pour couvrir un si large éventail, arriveront aussi les STLA Brain, STLA SmartCockpit ainsi que la direction by-wire (déjà annoncée sur la future 208).

STLA One s'annonce multi-énergie, avec du 100 % électrique et de l'hybride au programme, mais promet surtout une réduction des coûts de 20 % par rapport aux bases actuelles. Pour atteindre cet objectif, Stellantis compte aussi tirer profit de la réutilisation des composants qui pourra atteindre 70 % selon les cas.

Cela va aussi et surtout permettre de réduire le temps de développement. Antonio Filosa vise 24 mois contre 44 mois en moyenne aujourd'hui.

De plus, cette nouvelle base est prête pour accueillir une architecture en 800 V, sans doute pour les modèles des segments les plus hauts, différentes chimies de batteries, dont le LFP, et les accus seront intégrés dans les véhicules selon la technologie cell-to-body.

Stellantis annonce que cette nouvelle plateforme "a vocation à devenir une mégaplateforme capable de supporter plus de 30 modèles et visant plus de deux millions d’unités d’ici 2035."