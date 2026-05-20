Stellantis et Jaguar Land Rover se rapprochent aux États-Unis

Un moyen de contourner les droits de douane aux États-Unis ? Stellantis annonce, dans un communiqué publié le 20 mai 2025, la signature d’un protocole d’accord (MOU) avec Jaguar Land Rover (JLR). Un rapprochement entre les deux constructeurs dont le but est "d’explorer les opportunités de collaboration" dans le développement de produits et de technologies. Ce protocole d’accord non contraignant cible exclusivement les États-Unis.

Selon Stellantis, ce rapprochement s’appuiera sur "leurs forces complémentaires" pour "générer de la valeur pour les deux groupes". "En travaillant avec des partenaires pour explorer des synergies dans des domaines tels que le développement de produits et de technologies, nous pouvons créer des avantages significatifs pour les deux parties tout en restant concentrés sur l’offre des produits et des expériences que nos clients apprécient", estime Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, dans un communiqué.

De son côté, le directeur général de JLR, P.B. Balaji, assure que ce partenariat permettra de "jouer un rôle clé pour créer de nouvelles opportunités", tandis que le groupe est en pleine transformation. "Travailler avec Stellantis nous permet d’explorer des compétences complémentaires en matière de développement de produits et de technologies, soutenant ainsi nos plans de croissance à long terme sur le marché américain", ajoute-t-il dans le communiqué.

Le groupe britannique, propriété de Tata Motors, subit des turbulences avec un résultat net annuel dans le rouge, plombé par une cyberattaque violente et les droits de douane. En effet, au cours de son exercice annuel décalé achevé au 31 mars, le groupe a enregistré une perte nette de 280 millions d’euros. JLR a souffert des droits de douane américains imposés par Donald Trump en 2025, l’obligeant à suspendre ses livraisons de véhicules outre-Atlantique en avril 2025 avant un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis.