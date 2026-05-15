Stellantis et Dongfeng relancent leur partenariat industriel en Chine

Stellantis continue de distiller les informations avant l'annonce de son plan stratégique le 21 mai 2026. Aujourd'hui, le 15 mai 2026, le constructeur confirme ainsi les présomptions d'un rapprochement industriel avec son partenaire historique en Chine, Dongfeng.

Les deux groupes ont annoncé la signature d’un accord stratégique destiné à renforcer leur coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA), avec l’ambition de produire en Chine de nouveaux modèles Peugeot et Jeep destinés aussi bien au marché local qu’à l’exportation.

Le 14 avril 2026, lors du forum Wuhan Goes Global qui se déroulait à Paris, Stellantis avait déjà amorcé l'annonce de ce jour par la voix de sa directrice de la communication et des affaires publiques.

"Stellantis est prêt à tirer parti de l'expertise industrielle de Wuhan pour exporter des véhicules électriques produits à Wuhan vers les marchés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, dans des conditions de qualité et de compétitivité exceptionnelles", avait-elle déclaré devant un parterre d'industriels et d'officiels de la province de Wuhan.

De nouveaux modèles Peugeot et Jeep produits à Wuhan

Selon les termes de l’accord, DPCA produira donc à partir de 2027 deux nouveaux véhicules électrifiés Peugeot dans son usine de Wuhan. Ces modèles reprendront le langage stylistique des concept cars présentés par la marque française lors du salon automobile de Pékin 2026.

Ils seront commercialisés en Chine mais également exportés dans le cadre de la stratégie de croissance internationale de Peugeot, en Afrique ou en Amérique du Sud.

Le projet prévoit également la production dans cette même usine de deux véhicules de la marque Jeep, également pour l'international.

Au-delà de la production, Stellantis et Dongfeng ont également signé un protocole d’accord non contraignant visant à approfondir leur coopération technologique et industrielle.

Les deux partenaires entendent notamment mutualiser leurs capacités de recherche et développement ainsi que leurs expertises dans les véhicules électriques intelligents.

L’ensemble représente un investissement de plus de huit milliards de yuans (environ un milliard d’euros), soutenu par les politiques industrielles de la province du Hubei et de la municipalité de Wuhan. La contribution directe de Stellantis est estimée à environ 130 millions d’euros.

Le groupe automobile n'a pas encore confirmé l'extension du partenariat en Europe sur le plan industriel. Des pourparlers seraient également en cours pour que le constructeur chinois puisse utiliser des usines Stellantis, et notamment celle de Rennes (35), pour produire localement.

Seule l'ouverture des sites industriels espagnols à Leapmotor a été annoncée il y a quelques jours.