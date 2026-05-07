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Constructeurs

Marta Navarro nommée à la tête de Peugeot pour l’Europe élargie

Publié le 7 mai 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Stellantis a officialisé la nomination de Marta Navarro à la direction de Peugeot pour l’Europe élargie. Forte de plus de vingt ans d’expérience dans l’automobile, passée notamment par Seat, Renault et Jeep, elle aura pour mission de renforcer les performances commerciales de la marque au lion sur le continent européen. 
Marta Navarro Stellantis Peugeot
Marta Navarro responsable de Peugeot pour l’Europe élargie. ©Stellantis

Stellantis annonce la nomination de Marta Navarro à la tête de Peugeot pour l’Europe élargie. Elle travaillera notamment dans les équipes de Maurizio Zuares, directeur des opérations commerciales Europe élargie. À ce nouveau poste, elle sera chargée de consolider et de développer davantage les performances commerciales de la marque.

 

"J’assume ce nouveau rôle avec beaucoup d’enthousiasme, apportant l’expérience que j’ai acquise sur le terrain dans le but de renforcer la relation avec nos clients et de libérer pleinement le potentiel d’une marque aussi historique et emblématique que Peugeot", se réjouit Marta Navarro.

 

20 ans d'expérience dans l'automobile

 

La nouvelle responsable de la marque au lion pour l’Europe élargie possède une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans l’automobile. Elle a notamment fait ses armes au sein du groupe Volkswagen pour le compte de la marque Seat en 2006. Elle travaille pour la marque espagnole jusqu’en 2015, en occupant des postes dans le domaine du contrôle de gestion, de la planification commerciale et de la gestion de projet d’entreprise.

 

Après cette expérience professionnelle, elle traverse les Pyrénées pour rejoindre Renault en tant que directrice du pricing et du revenue management. Elle finit par rejoindre le groupe FCA en 2017 comme responsable des opérations commerciales et du pricing pour la marque Jeep. À la création de Stellantis en 2021, Marta Navarro occupe plusieurs postes de direction jusqu’à devenir aujourd’hui responsable de l’Europe élargie pour Peugeot. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne.

 

Stellantis devrait concentrer ses investissements sur quatre marques

 

"Sa contribution sera essentielle pour accélérer le développement de Peugeot à travers l'Europe, en plaçant les besoins des clients au cœur de notre stratégie et en favorisant une relation de plus en plus efficace et directe avec notre réseau de distribution", précise Maurizio Zuares, responsable des opérations commerciales Europe élargie.

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