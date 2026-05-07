Marta Navarro nommée à la tête de Peugeot pour l’Europe élargie

Stellantis annonce la nomination de Marta Navarro à la tête de Peugeot pour l’Europe élargie. Elle travaillera notamment dans les équipes de Maurizio Zuares, directeur des opérations commerciales Europe élargie. À ce nouveau poste, elle sera chargée de consolider et de développer davantage les performances commerciales de la marque.

"J’assume ce nouveau rôle avec beaucoup d’enthousiasme, apportant l’expérience que j’ai acquise sur le terrain dans le but de renforcer la relation avec nos clients et de libérer pleinement le potentiel d’une marque aussi historique et emblématique que Peugeot", se réjouit Marta Navarro.

20 ans d'expérience dans l'automobile

La nouvelle responsable de la marque au lion pour l’Europe élargie possède une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans l’automobile. Elle a notamment fait ses armes au sein du groupe Volkswagen pour le compte de la marque Seat en 2006. Elle travaille pour la marque espagnole jusqu’en 2015, en occupant des postes dans le domaine du contrôle de gestion, de la planification commerciale et de la gestion de projet d’entreprise.

Après cette expérience professionnelle, elle traverse les Pyrénées pour rejoindre Renault en tant que directrice du pricing et du revenue management. Elle finit par rejoindre le groupe FCA en 2017 comme responsable des opérations commerciales et du pricing pour la marque Jeep. À la création de Stellantis en 2021, Marta Navarro occupe plusieurs postes de direction jusqu’à devenir aujourd’hui responsable de l’Europe élargie pour Peugeot. Au cours de sa carrière, elle a notamment travaillé en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne.

"Sa contribution sera essentielle pour accélérer le développement de Peugeot à travers l'Europe, en plaçant les besoins des clients au cœur de notre stratégie et en favorisant une relation de plus en plus efficace et directe avec notre réseau de distribution", précise Maurizio Zuares, responsable des opérations commerciales Europe élargie.