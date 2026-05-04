Ionity : Aurélia Boscher nommée responsable de la région France et Benelux

Ionity accueille Aurélia Boscher au poste de responsable des régions France et Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). Elle sera chargée de piloter le déploiement et de veiller à la performance du réseau dans ces marchés, "en coordination avec l’ensemble des partenaires de l’écosystème", comme le précise Ionity dans son communiqué.

Précisons que l’opérateur de bornes de recharge ultrarapide a l’ambition d’accélérer le déploiement des stations sur les corridors longue distance et au sein de hubs stratégiques urbains et périurbains. "Sa nomination marque une étape importante pour accélérer notre croissance tout en renforçant la qualité de service de notre réseau, au bénéfice des conducteurs de véhicules électriques, aussi bien pour les trajets longue distance que pour la recharge du quotidien", assure Jeroen Van Tilburg, directeur général d’Ionity.

"Ma priorité sera d'accélérer le déploiement et l’optimisation de nos infrastructures de recharge ultrarapide en France et au Benelux, sur les axes majeurs comme en milieu urbain. Avec l’équipe et nos partenaires, nous nous concentrerons sur trois exigences : la qualité du déploiement, la fiabilité et la disponibilité du service afin de garantir aux conducteurs de véhicules électriques une expérience de voyage fluide, fiable et sans compromis", précise Aurélia Boscher dans un communiqué.

Aurélia Boscher a rejoint Ionity en 2023 après avoir travaillé au sein de Vinci Autoroutes. Elle a notamment été responsable de la stratégie de développement du réseau et des partenariats au niveau européen. Diplômée de Sciences Po Rennes et de CentraleSupélec, elle travaille depuis dix ans dans le développement et l’exploitation d’infrastructures de mobilité.