Ionity sécurise jusqu’à 600 millions d’euros de financement 

Le spécialiste de la recharge ultrarapide, Ionity, annonce avoir sécurisé un financement record de 600 millions d’euros. Il s’agit de la plus importante transaction financière jamais réalisée dans le secteur européen de la recharge.

Ionity annonce avoir sécurisé un financement record pouvant atteindre 600 millions d’euros. ©Ionity

Proposer un réseau de recharge rapide en Europe implique d’avoir les moyens financiers. Ainsi, Ionity annonce avoir sécurisé un financement record pouvant atteindre 600 millions d’euros, dont 450 millions d’euros sous forme de prêts verts engagés et une ligne de crédit optionnelle pouvant être étendue de 150 millions d’euros supplémentaires. L’opération bénéficie du soutien de neuf banques commerciales internationales. Selon le spécialiste de la recharge ultrarapide, il s’agit de "la plus importante transaction financière jamais réalisée dans le secteur européen de la recharge".

"Ce financement constitue une étape majeure pour Ionity. Dès le premier jour, nous avons construit un réseau de recharge haute puissance véritablement européen, sans compromis sur la vitesse, la fiabilité ou la praticité. Nous accélérons aujourd’hui notre développement pour bâtir l’épine dorsale de la mobilité durable de demain", s'enthousiasme Torsten Kiedel, directeur financier de Ionity.

13 000 points de recharge en 2030

Via ces nouveaux capitaux, l’entreprise compte poursuivre ses investissements dans l’objectif de renforcer sa présence en Europe. Elle compte donc étendre et moderniser son réseau de bornes de recharge ultrarapide – dont la puissance est supérieure à 150 kW – en mettant l’accent sur son secteur privilégié : les axes autoroutiers et les zones urbaines. Rappelons qu’en 2021, Ionity a réalisé une levée de fonds historique de 700 millions d’euros, pilotée par Global Infrastructure Partner (GIP), entité de BlackRock et les actionnaires constructeurs de l’entreprise.

Présent dans 24 pays européens, le réseau Ionity compte plus de 5 000 points de recharge et espère en implanter 13 000 d’ici 2030, dans plus de 1 300 stations. Les bornes de recharge de l’entreprise sont capables de délivrer une puissance minimum de 350 kW pour recharger 300 km d’autonomie en près de 15 minutes. Il s’agit pour le moment du seul réseau européen qui propose une infrastructure de 800 V pour l’ensemble de ses bornes.