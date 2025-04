Le plus grand réseau de recharge rapide d’Europe verra le jour en 2025

Publié le 2 avril 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Ionity, Electra, Atlante et Fastned s'associent pour former le plus grand réseau de recharge de véhicules électriques en Europe. Baptisée Spark Alliance, cette collaboration inédite verra officiellement le jour en juin 2025 et facilitera l’accès à plus de 1 700 stations dans 25 pays, représentant plus de 11 000 points de recharge ultrarapides.

Ionity, Electra, Atlante et Fastned se sont associés pour former la Spark Alliance. ©DR

Quatre entreprises européennes leader de la recharge ultrarapide vont s’unir pour créer la Spark Alliance. Inspiré du système d’alliances entre compagnies aériennes, ce partenariat entre Ionity, Electra, Atlante et Fastned donnera alors naissance au plus grand réseau de recharge de véhicules électriques en Europe. La Spark Alliance aura donc pour objectif de créer un réseau unifié visant à simplifier l’expérience utilisateur et à accélérer la transition vers le véhicule électrique. Et pour cause, les clients des quatre opérateurs de recharge auront désormais accès à plus de 1 700 stations dans 25 pays européens, représentant ainsi plus de 11 000 points de recharge. Ionity a posé sa 1000e borne en France "Les conducteurs de véhicules électriques se retrouvent souvent dans un véritable labyrinthe. Trop d’applications, trop de cartes et des stations de recharge de qualité inégale, ce qui génère de la confusion et de l’anxiété. Nous apportons une réponse à ce problème en réunissant les leaders européens de la recharge pour créer l’expérience la plus fluide sur le plus grand réseau d’Europe", a déclaré Michiel Langezaal, cofondateur et directeur général de Fastned. Démocratiser l’accès à la recharge publique Dans un contexte où recharger son véhicule électrique implique souvent de télécharger une nouvelle application ou d’enregistrer un moyen de paiement différent, la Spark Alliance verra le jour dans le but de lever ces barrières. Les conducteurs utiliseront donc simplement l’application de leur opérateur de recharge préféré, sans avoir à en télécharger une nouvelle. Il sera ainsi possible de se rendre dans n’importe quelle station d’un des membres de la Spark Alliance, et d’utiliser l’une des quatre applications pour lancer et payer sa session de recharge, le tout avec des tarifs simples et transparents. Ce système fonctionnera de manière fluide entre les quatre acteurs, dans un réseau unifié et ouvert à tous les conducteurs de véhicules électriques. "Nous restons tout de même des concurrents. C’est un partenariat donc chaque opérateur conservera ses tarifs, le but étant de simplifier l’accès à la recharge pour les clients. Ainsi, si un client d’Electra souhaite recharger son véhicule électrique chez Ionity, il pourra le faire en payant le prix d’une borne Ionity", précise Jeroen van Tilburg, directeur général de Ionity. Après l’itinérance, Electra s’attaque à la recharge en entreprise Lancée officiellement en juin 2025, la Spark Alliance constituera dès lors une avancée majeure pour démocratiser l’accès à la recharge publique et établir de nouveaux standards pour favoriser l’adoption massive du véhicule électrique en Europe. "Cette alliance représente un signal fort et un très grand pas en avant pour l’adoption de véhicules électriques en Europe", commente Aurélien de Meaux, cofondateur et directeur général d’Electra. Avant de conclure : "Les constructeurs automobiles innovent et nous avons aussi besoin d’innover en tant qu’opérateurs de recharge, pour accélérer la transition vers la mobilité électrique. Ceux qui n’ont pas encore opté pour un véhicule électrique verront ici un moyen simple de recharger leur voiture."

