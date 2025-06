Essai Renault Espace : tout est dans les détails

À peine plus de deux ans après son lancement, l'Espace s'offre une mise à jour stylistique et technique. En plus d'un système E-Tech toujours aussi efficace mais plus agréable, le SUV soigne son confort avec de nombreuses évolutions au chapitre acoustique et vibratoire.

Après 10 958 immatriculations en 2024 (+99,5 %), l'Espace a enregistré 3 922 unités à fin mai 2025 (-15,7 %). ©Renault

L'automobile serait-elle en train de tomber dans la fast fashion ? Non, car il s'agit d'un produit d'une complexité folle, mais il faut reconnaître que les cycles de vie ont tendance à se réduire. Un impératif pour rester dans la course. Ainsi, la 6e génération du Renault Espace, arrivée sur le marché en juin 2023 avec sa silhouette de SUV, fait déjà peau neuve. À l'image de l'Austral à peine plus vieux.

Au regard de sa performance commerciale, le grand SUV du losange se devait de réagir. En effet, il a totalisé 10 958 immatriculations en 2024 (+99,5 %) et 3 922 à fin mai 2025 (-15,7 %). Le 5008, renouvelé durant l'exercice 2024, a cumulé 10 073 de deuxième génération et 4 115 du dernier-né, soit 14 188 unités. Après cinq mois d'activité cette année, le 5008 affiche déjà 7 774, dont 6 393 en hybride 48 V.

Les ventes BtoB pèsent 69,5 % des ventes

Bien que le "combat" entre l'Espace et le 5008 ne soit pas équitable d'un point de vue technique, car ils ne proposent pas les mêmes motorisations, ils sont en concurrence sur le terrain. Il existe d'autres potentiels adversaires sur le segment, comme les Nissan X-Trail, VW Tayron ou Skoda Kodiaq, mais là encore sans proposition full hybrid.

Pour rester dans la course, l'Espace peut toujours compter sur sa motorisation full hybrid de 200 ch et une boîte à crabots dont le logiciel a été revu pour plus de douceur et une meilleure efficacité. La réactivité y gagne aussi.

Elle a notamment gagné un troisième actionneur et un rapport "invisible", entre la troisième et la quatrième, au service de l'agrément. Le système complet repose toujours sur un bloc trois cylindres essence de 130 ch associé à deux moteurs électriques.

Renault annonce une consommation moyenne mixte de 4,8 l qui représente des émissions de CO2 de 108 g/km. Bien en deçà du Peugeot 5008 mild hybrid 48 V 145 ch dont les émissions oscillent entre 130 et 133 g/km.

Une performance CO2 qui n'est pas neutre dans l'univers des professionnels. D'ailleurs, en 2024, 68,6 % des Espace immatriculés l'ont été sur le canal BtoB. Cette part grimpe même à 69,5 % depuis janvier 2025. Sur la même période, le 5008 affiche 60,3 %.

À l'image du dernier Austral, en plus de changer de face avant pour mieux coller au nouveau langage stylistique de la marque, où la calandre se "rafalise" et les optiques passent de 12 à 20 modules de LED, l'Espace a mis l'accent sur le confort et la vie à bord.

Travail sur le confort acoustique et vibratoire

Il embarque de nouveaux sièges avant, plus enveloppants, et accueille aussi un vitrage latéral avant feuilleté tri-couches. Les ingénieurs sont même allés jusqu'à changer les joints de portes pour une meilleure insonorisation et même revoir les pieds et coques de rétroviseurs. Des ajustements qui ont permis de réduire de 5 dB le bruit à l'intérieur de l'habitacle avec les vitres et de 2 dB avec les rétroviseurs.

Et comme le diable se cache souvent dans les détails, ils ont même travaillé sur le confort vibratoire en changeant les supports moteurs et le système de suspension de la ligne d'échappement.

Contrairement à l'Austral dont les trains roulants ont été revus pour plus de confort, ceux de l'Espace n'ont pas évolué.

L'Espace conserve ses autres atouts que sont sa banquette coulissante sur 22 cm, son volume de coffre généreux, son système d'infodivertissement avec les services Google et son système 4Control Advanced avec les quatre roues directrices, de série sur les deux niveaux les plus hauts. Le toit vitré reprend aussi la technologie opacifiante Solarbay.

Renault propose l'Espace en cinq et sept places et trois niveaux de finitions : Techno, Esprit Alpine et Iconic. La gamme cinq places débute à 45 000 euros pour culminer à 50 300 euros. Pour les sept places, il faut ajouter 1 000 euros.