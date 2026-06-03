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Distribution

Mobilians : Marc Bruschet resigne un nouveau mandat à la tête de la branche des concessionnaires VP

Publié le 3 juin 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Le dirigeant de Bruschet Automobiles conserve la présidence de la branche des concessionnaires de véhicules particuliers du syndicat professionnel jusqu'en 2030. Marc Bruschet et son bureau auront notamment pour mission d'accompagner Bercy dans la profonde mise à plat de la fiscalité automobile.
Marc Bruschet vient d'être réelu à la présidence de la branche des concessionnaires de Mobilians.
Marc Bruschet vient d'être réelu à la présidence de la branche des concessionnaires de Mobilians. ©Mobilians

Le renouvellement des instances dirigeantes de Mobilians se poursuit. La branche métier Concessionnaires VP vient ainsi de désigner son nouveau bureau national à l’issue de son assemblée générale élective.

 

Marc Bruschet conserve la présidence du métier. Le dirigeant du groupe Bruschet Automobiles, également candidat à la présidence nationale de Mobilians, à l'instar de Denis Bernier et de Virginie de Pierrepont, part donc pour un nouveau mandat de quatre ans. À ses côtés, Jérôme Daumont prend la vice-présidence. Le président du Groupement des concessionnaires Renault sera accompagné de Pierre Jallu-Berthier, nommé trésorier de la branche.

 

Présidence de Mobilians : trois candidats en lice

 

Le nouveau bureau accueille également trois nouveaux membres : Antoine Mennetrier (groupe BMS), Hervé Krux (groupe Dubreuil) et Éric Cheli (groupe Cheli).

 

Pousser Bercy à revoir la fiscalité automobile

 

Au-delà du renouvellement des équipes, la branche Concessionnaires VP fixe déjà sa feuille de route pour la mandature 2026-2030. Parmi les priorités affichées, le renforcement du lobbying européen via Automotive Mobility Europe, l'accompagnement de Bercy à lancer une réflexion de fond sur la fiscalité automobile et la remise à plat des dispositifs d’aides à l’achat. Les concessionnaires souhaitent également peser dans les débats de la prochaine présidentielle avec plusieurs propositions, dont une fiscalité plus stable et le retour de la prime à la conversion.

 

Mobilians : les nouveaux visages de la gouvernance régionale

 

Le bureau entend aussi renforcer les liens avec les groupements dans un contexte marqué par les futurs buy back, tout en poursuivant les travaux d’analyse de marché menés avec Dataneo. Enfin, Mobilians veut accentuer les synergies entre les différents métiers de la distribution automobile, des véhicules industriels aux deux-roues motorisés.

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