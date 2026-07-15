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Constructeurs

Paul Michon remplace Valérie Gillot à la communication corporate du groupe Renault

Publié le 15 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
La direction de la communication corporate du groupe Renault sera confiée, à partir du 1er septembre 2026, à Paul Michon. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans ce domaine, il rejoint le constructeur après un parcours au sein du groupe Kering. Il succédera à Valérie Gillot.
Paul Michon sera le 1er septembre 2016, le nouveau directeur de la communication corporate. ©Renault/YSCorporate

Il semble que des passerelles existent entre les groupes Renault et Kering. En effet, après le départ de Luca de Meo dans le luxe, Paul Michon, jusqu'ici directeur de la communication corporate de Kering, fait le chemin inverse.

 

Le 1er septembre 2026, Paul Michon, diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC, va prendre la direction de la communication corporate du groupe automobile. Le nouveau venu remplace, même si le périmètre n'est pas exactement le même, Valérie Gillot qui était arrivée chez Renault en janvier 2024.

 

Paul Michon reportera directement à Christian Stein, le responsable de la communication du groupe Renault.

 

Christian Stein prend la direction générale du groupe Renault en Espagne

 

Durant plus de 20 ans, Paul Michon a évolué dans ce domaine de la communication corporate dans des agences de communication ainsi qu'en entreprise.

 

"Il aura pour responsabilité de piloter les relations avec les médias économiques et de coordonner les prises de parole des dirigeants, de rapprocher Renault Group des leaders d'opinion sectoriels, et de nourrir la communication dédiée aux publics institutionnels", explique Renault dans un communiqué.

 

Arnaud Belloni quitte Renault

 

Paul Michon débute sa carrière en 2003 en agences de communication corporate à Paris (Tilder puis Havas), où il se spécialise en communication de crise, conseil stratégique et influence.

 

En 2011, il rejoint le groupe PPR, de la famille Pinault, qui deviendra ensuite Kering. Responsable des relations presse, puis directeur de l'information corporate, il en deviendra en 2017 le directeur de la communication corporate. Durant cette période, il a aussi la charge de la communication digitale, des contenus corporate et de la coordination avec les Maisons.

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