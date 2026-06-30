Arnaud Belloni quitte Renault

Arrivé officiellement chez Renault le 20 novembre 2020, en provenance de Citroën, Arnaud Belloni va quitter le constructeur au losange. Il aura passé six ans à transformer la marque.

Un départ confirmé par l'intéressé, le 30 juin 2026, avec un post LinkedIn.

"J’ai donc décidé de quitter Renault cet été, après six ans, pour rejoindre un autre grand groupe automobile car à 58 ans, je peux et je crois encore pouvoir servir mon industrie", écrit-il.

"Nous avons parié sur l'extra-ordinaire"

L'occasion pour lui de revenir sur le travail fait pendant ces six années. "Le Renault de 2026 n'a plus rien à voir avec le Renault de 2020", affirme-t-il.

"Redresser l’image d’une marque n'est jamais une «partie de campagne». Pourquoi ? La plupart des gens se contentent de l'ordinaire. Le danger est toujours la résignation et l'inertie. Jamais le courage", explique-t-il.

"Nous avons parié sur l'extra-ordinaire. Plus d'inconfort, certes, mais aussi plus de panache ! Pour l'extra-ordinaire, il faut une équipe marketing & des agences «hors norme» faites de pure players. Cette équipe a livré un marketing «total», décomplexé, parfois envahissant, toujours audacieux, jamais ordinaire", poursuit-il.

Et l'ex-directeur marketing du Losange liste quelques réussites : "22 lancements sur 3 marques ; 200 campagnes de pub couronnées par plus de 500 prix aux 4 coins du monde, dont 33 aux Cannes Lions, tout en contribuant à baisser le «point mort» de la marque."

"Longue vie aux voitures à vivre"

Enfin, Arnaud Belloni ne manque pas de saluer ses équipes : "Je remercie très chaleureusement toutes mes équipes «élargies» en France et dans le monde, mes boss successifs qui m’ont épaulé, et j'ai une pensée sincère pour celles et ceux qui ont trouvé que j’allais toujours plus vite, plus loin et plus haut."

Et de conclure : "Merci Renault. Longue vie aux voitures à vivre."

Reste à savoir maintenant où Arnaud Belloni va relever un nouveau défi automobile. Gageons qu'il apparaîtra sans doute sous ses nouvelles couleurs lors du prochain Mondial de l'Auto.